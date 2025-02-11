Уникальный ретро-BMW продается в Свердловской области

Posted 11 февраля, 07:16
Published 11 февраля, 07:16
Modified 11 февраля, 07:18
Updated 11 февраля, 07:18
За транспорт он просит 4,5 миллиона рублей. Продавец находится в поселке Растущий под Белоярским. Объявление о продаже BMW Isetta 300 появилось на одном из популярных сайтов.
По словам продавца, автомобиль на ходу, у него хорошее состояние, а двигатель 250 кубов. Также житель утверждает, что аналогов его ретро-авто нет в России. Кроме продажи возможен и обмен на другие автомобили. Пробег у продаваемого транспорта заявлен в 62 тысячи километров.
Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга продает раритетную визитку президента РФ Владимира Путина с его личной подписью.