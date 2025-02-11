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Posted 11 февраля, 07:16

Published 11 февраля, 07:16

Modified 11 февраля, 07:18

Updated 11 февраля, 07:18

Уникальный ретро-BMW продается в Свердловской области

Уникальный ретро-BMW продается в Свердловской области

11 февраля 2025, 07:16
Фото: Авито.
В Свердловской области местный житель выставил на продажу уникальный трехколесный BMW 1959 года выпуска.

За транспорт он просит 4,5 миллиона рублей. Продавец находится в поселке Растущий под Белоярским. Объявление о продаже BMW Isetta 300 появилось на одном из популярных сайтов.

По словам продавца, автомобиль на ходу, у него хорошее состояние, а двигатель 250 кубов. Также житель утверждает, что аналогов его ретро-авто нет в России. Кроме продажи возможен и обмен на другие автомобили. Пробег у продаваемого транспорта заявлен в 62 тысячи километров.

Фото: Авито

Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга продает раритетную визитку президента РФ Владимира Путина с его личной подписью.

#Ирина Кирилова#Транспорт#Свердловская область#Продажа#Ретро#Екатеринбург#Объявление
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