Уникальный ретро-BMW продается в Свердловской области

По словам продавца, автомобиль на ходу, у него хорошее состояние, а двигатель 250 кубов. Также житель утверждает, что аналогов его ретро-авто нет в России. Кроме продажи возможен и обмен на другие автомобили. Пробег у продаваемого транспорта заявлен в 62 тысячи километров.