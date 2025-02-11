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Posted 11 февраля, 12:55

Published 11 февраля, 12:55

Modified 11 февраля, 12:57

Updated 11 февраля, 12:57

В Екатеринбурге 17-летний студент Уральского политехнического колледжа выпал из окна

В Екатеринбурге 17-летний студент Уральского политехнического колледжа выпал из окна

11 февраля 2025, 12:55
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге несовершеннолетний погиб после употребления запрещенных веществ.

Студент 1-го курса «Политеха» погиб в возрасте 17 лет. Молодой человек выпал из окна 15 этажа и получил несовместимую с жизнью травму головы. Перед этим он участвовал в посиделках с товарищами и употреблял неизвестные вещества.

Трагедия произошла 8 февраля на улице Чкалова, 242 дома у второкурсника. Товарищ студента даже не заметил, что его друг погиб. Он уснул. Его разбудили силовики. Полицейские нашли у него неизвестные вещества и 2 бутылки с алкоголем, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Погибший юноша проживал в поселке Бобровский.

Ранее в Екатеринбурге на Эльмаше девушка выпала из окна.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Смерть#18+#Екатеринбург#Инцидент
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