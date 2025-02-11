В Екатеринбурге 17-летний студент Уральского политехнического колледжа выпал из окна

Posted 11 февраля, 12:55
Published 11 февраля, 12:55
Modified 11 февраля, 12:57
Updated 11 февраля, 12:57
Студент 1-го курса «Политеха» погиб в возрасте 17 лет. Молодой человек выпал из окна 15 этажа и получил несовместимую с жизнью травму головы. Перед этим он участвовал в посиделках с товарищами и употреблял неизвестные вещества.
Трагедия произошла 8 февраля на улице Чкалова, 242 дома у второкурсника. Товарищ студента даже не заметил, что его друг погиб. Он уснул. Его разбудили силовики. Полицейские нашли у него неизвестные вещества и 2 бутылки с алкоголем, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Погибший юноша проживал в поселке Бобровский.
Ранее в Екатеринбурге на Эльмаше девушка выпала из окна.