В Екатеринбурге 17-летний студент Уральского политехнического колледжа выпал из окна

Трагедия произошла 8 февраля на улице Чкалова, 242 дома у второкурсника. Товарищ студента даже не заметил, что его друг погиб. Он уснул. Его разбудили силовики. Полицейские нашли у него неизвестные вещества и 2 бутылки с алкоголем, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.