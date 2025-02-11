В Екатеринбурге 21 работник фирмы «Стройгрупп» не получал зарплату 3 месяца

Posted 11 февраля, 07:49
Published 11 февраля, 07:49
Modified 11 февраля, 07:51
Updated 11 февраля, 07:51
Свердловская облпрокуратура добилась погашения долга по заработной плате перед 21 сотрудником фирмы «Стройгрупп».
Работникам не выплачивали зарплату в течение 3-х месяцев — с октября по декабрь прошлого года. Общая сумма задолженности превысила 4 млн рублей. В отношении генерального директора возбуждены административное и уголовное дело. После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками полностью погашен.
Напомним, зарплаты стоматологов на Среднем Урале выросли на 28,4 тысячи рублей за год.