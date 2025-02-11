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Posted 11 февраля, 07:49

Published 11 февраля, 07:49

Modified 11 февраля, 07:51

Updated 11 февраля, 07:51

В Екатеринбурге 21 работник фирмы «Стройгрупп» не получал зарплату 3 месяца

В Екатеринбурге 21 работник фирмы «Стройгрупп» не получал зарплату 3 месяца

11 февраля 2025, 07:49
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге фирма задолжала своим работникам заработную плату за 3 месяца.

Свердловская облпрокуратура добилась погашения долга по заработной плате перед 21 сотрудником фирмы «Стройгрупп».

Работникам не выплачивали зарплату в течение 3-х месяцев — с октября по декабрь прошлого года. Общая сумма задолженности превысила 4 млн рублей. В отношении генерального директора возбуждены административное и уголовное дело. После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками полностью погашен.

Напомним, зарплаты стоматологов на Среднем Урале выросли на 28,4 тысячи рублей за год.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Зарплата#Екатеринбург#Инцидент
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