В Екатеринбурге началась запись детей в лагеря

Posted 11 февраля, 03:31
Published 11 февраля, 03:31
Modified 11 февраля, 03:33
Updated 11 февраля, 03:33
Дети отправятся как в городские лагеря, так и в те, которые находятся за городом: «Уральские самоцветы» и «Юность». В городе планируют принять 5804 человека, а за городом — 502 человека, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
В настоящее время уже подано 135 заявлений. Их можно составить и подать на «Госуслугах», в МФЦ или в образовательных организациях для лагерей в городе.
Напомним, в Волчанском округе будет построен загородный лагерь для детей.