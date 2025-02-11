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Posted 11 февраля, 03:31

Published 11 февраля, 03:31

Modified 11 февраля, 03:33

Updated 11 февраля, 03:33

В Екатеринбурге началась запись детей в лагеря

В Екатеринбурге началась запись детей в лагеря

11 февраля 2025, 03:31
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге началась запись детей в оздоровительные учреждения на период каникул весной. Заявления можно оформлять до 17 февраля 2025 года.

Дети отправятся как в городские лагеря, так и в те, которые находятся за городом: «Уральские самоцветы» и «Юность». В городе планируют принять 5804 человека, а за городом — 502 человека, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В настоящее время уже подано 135 заявлений. Их можно составить и подать на «Госуслугах», в МФЦ или в образовательных организациях для лагерей в городе.

Напомним, в Волчанском округе будет построен загородный лагерь для детей.

Новый детский лагерь может появиться в Нижнем Тагиле в 2027 году
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Оздоровительный лагерь#Запись#Заявления#Загородный лагерь#Екатеринбург
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