В Екатеринбурге развернулся бой за Березовую рощу

Posted 11 февраля, 07:18
Published 11 февраля, 07:18
Modified 11 февраля, 07:20
Updated 11 февраля, 07:20
В Березовую рощу 11 февраля зашли рабочие с инструментом и техникой. Они приступили к спиливанию деревьев. Власти города решили построить на этом месте дома.
Местные жители утверждают, что пилить лес начали накануне суда, который может запретить это делать. Екатеринбуржцы судятся с мэрией и «Атомстройкомплексом».
Люди вышли в рощу, чтобы остановить рубку. Это единственный парк в Академическом микрорайоне. В одного из местных люди в масках брызнули перцовкой, а женщину утащили в лес. Приехала полиция. Тем временем в мэрии утверждают что все по закону, пишет Ural Mash.
Силовики приостановили вырубку, однако рабочие уже успели срубить много деревьев, пишет «Злой Екатеринбург».
Напомним, жители Екатеринбурга просят президента остановить вырубку Березовой рощи.