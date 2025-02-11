В Екатеринбурге развернулся бой за Березовую рощу

Люди вышли в рощу, чтобы остановить рубку. Это единственный парк в Академическом микрорайоне. В одного из местных люди в масках брызнули перцовкой, а женщину утащили в лес. Приехала полиция. Тем временем в мэрии утверждают что все по закону, пишет Ural Mash.