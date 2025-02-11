В Елани после рейда на мигрантов на воинский учет поставили 7 человек

Posted 11 февраля, 13:57
Published 11 февраля, 13:57
Modified 11 февраля, 13:59
Updated 11 февраля, 13:59
Облава на иностранцев, которые недавно стали гражданами РФ, а на учет не встали, проходила 11 февраля. Всего таких граждан обнаружили 10. 7 из них доставили в военкомат. Их поставят на воинский учет, — рассказал лейтенант ВСО Николай Кушев.
Отметим, что накануне, 10 февраля, рейд прошел и в Екатеринбурге. Там выявили ряд хостелов, в которых жили мигранты. В столице Среднего Урала проверят более 100 человек на соблюдение правил миграции и постановки на учет в военкомате, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее чиновник в Свердловской области назвал лучшую работу для мигрантов.