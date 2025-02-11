В Елани после рейда на мигрантов на воинский учет поставили 7 человек

Отметим, что накануне, 10 февраля, рейд прошел и в Екатеринбурге. Там выявили ряд хостелов, в которых жили мигранты. В столице Среднего Урала проверят более 100 человек на соблюдение правил миграции и постановки на учет в военкомате, пишет «КП-Екатеринбург».