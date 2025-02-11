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Posted 11 февраля, 13:57

Published 11 февраля, 13:57

Modified 11 февраля, 13:59

Updated 11 февраля, 13:59

В Елани после рейда на мигрантов на воинский учет поставили 7 человек

В Елани после рейда на мигрантов на воинский учет поставили 7 человек

11 февраля 2025, 13:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Елани из 10 мигрантов 7 не встали своевременно на воинский учет.

Облава на иностранцев, которые недавно стали гражданами РФ, а на учет не встали, проходила 11 февраля. Всего таких граждан обнаружили 10. 7 из них доставили в военкомат. Их поставят на воинский учет, — рассказал лейтенант ВСО Николай Кушев.

Отметим, что накануне, 10 февраля, рейд прошел и в Екатеринбурге. Там выявили ряд хостелов, в которых жили мигранты. В столице Среднего Урала проверят более 100 человек на соблюдение правил миграции и постановки на учет в военкомате, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее чиновник в Свердловской области назвал лучшую работу для мигрантов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Рейд#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Профилактический рейд#Мигрант
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