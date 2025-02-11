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Posted 11 февраля, 18:10

Published 11 февраля, 18:10

Modified 11 февраля, 18:10

Updated 11 февраля, 18:10

В Госдуму внесли проект о повышении штрафов для чиновников за хамство

11 февраля 2025, 18:10
Депутаты от партии «Новые люди» во главе с Владимиром Плякиным внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении штрафов за хамство чиновников. Парламентарий назвал инициативу важным шагом к повышению ответственности должностных лиц.

По словам Плякина, очень важно, чтобы чиновники понимали — они работают для народа, должны качественно и оперативно отвечать на запросы, а также уважительно относиться к каждому гражданину.

Депутат добавил, что инициативу предложили, несмотря на отрицательный отзыв правительства.

«В материалах к законопроекту правительству не хватило результатов анализа материалов правоприменительной практики и статистических данных по рассматриваемым категориям дел», — сказал Плякин.

Судя по законопроекту, текст которого оказался в распоряжении 360.ru, авторы документа предложили установить для чиновников штраф на уровне от 75 до 100 тысяч рублей за оскорбление людей. За игнорирование обращений они предложили наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.

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