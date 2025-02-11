В Госдуму внесли проект о повышении штрафов для чиновников за хамство

Судя по законопроекту, текст которого оказался в распоряжении 360.ru, авторы документа предложили установить для чиновников штраф на уровне от 75 до 100 тысяч рублей за оскорбление людей. За игнорирование обращений они предложили наказывать штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.