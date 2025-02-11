В Нижнем Тагиле продается Букатинский рынок за 39,7 млн рублей

Posted 11 февраля, 06:31
Published 11 февраля, 06:31
Modified 11 февраля, 06:33
Updated 11 февраля, 06:33
В объявлении о продаже указано, что на территории рынка находятся 25 некапитальных построек, площадь которых — 1500 «квадратов», пишет ИА «Все новости».
«Приречный» появился в городе в 1990-х годах прошлого века. Тагильчане часто покупали оптом разные продукты. После того, как стали развиваться сетевые продуктовые магазины, рынок утратил популярность.
Напомним, в Екатеринбурге перестали работать 18 магазинов торговой сети «Светофор». Неизвестно, закрыли ли их насовсем или на время.