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Posted 11 февраля, 06:31

Published 11 февраля, 06:31

Modified 11 февраля, 06:33

Updated 11 февраля, 06:33

В Нижнем Тагиле продается Букатинский рынок за 39,7 млн рублей

В Нижнем Тагиле продается Букатинский рынок за 39,7 млн рублей

11 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле выставили на продажу рынок «Приречный» на Лебяжке, который местные жители также называют Букатинским. Стоимость объекта — более 39 миллионов рублей.

В объявлении о продаже указано, что на территории рынка находятся 25 некапитальных построек, площадь которых — 1500 «квадратов», пишет ИА «Все новости».

«Приречный» появился в городе в 1990-х годах прошлого века. Тагильчане часто покупали оптом разные продукты. После того, как стали развиваться сетевые продуктовые магазины, рынок утратил популярность.

Напомним, в Екатеринбурге перестали работать 18 магазинов торговой сети «Светофор». Неизвестно, закрыли ли их насовсем или на время.

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