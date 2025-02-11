Водитель автобуса в Екатеринбурге получил 2,5 года колонии за смертельное ДТП

84-летняя женщина упала на дорогу и получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель покинул место происшествия. Суд признал его виновным. Он отправится в тюрьму 2,5 года. Кроме того, его лишили прав на 2,5 года, пишет пресс-служба облсуда.