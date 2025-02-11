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Posted 11 февраля, 11:24

Published 11 февраля, 11:24

Modified 11 февраля, 11:26

Updated 11 февраля, 11:26

Водитель автобуса в Екатеринбурге получил 2,5 года колонии за смертельное ДТП

Водитель автобуса в Екатеринбурге получил 2,5 года колонии за смертельное ДТП

11 февраля 2025, 11:24
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 70-летний водитель автобуса Ибрахимжон Мусаев приговорен к 2,5 годам тюрьмы за смерть пассажирки.

Зимой прошлого года он начал движение, не дождавшись когда все пассажиры выйдут из салона.

84-летняя женщина упала на дорогу и получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель покинул место происшествия. Суд признал его виновным. Он отправится в тюрьму 2,5 года. Кроме того, его лишили прав на 2,5 года, пишет пресс-служба облсуда.

Ранее суд отказал в УДО виновнику смертельного ДТП в Свердловской области.

Стали известны подробности массового ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Смерть#Екатеринбург#Инцидент
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