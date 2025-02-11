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Posted 11 февраля, 06:00

Published 11 февраля, 06:00

Modified 11 февраля, 09:16

Updated 11 февраля, 09:16

Врач: перепады атмосферного давления можно преодолеть с помощью физических упражнений

11 февраля 2025, 06:00
Евгений Тарасов, врач общей практики, поделился ценными рекомендациями, как сохранить хорошее самочувствие и здоровье в условиях аномально высокого атмосферного давления.

Доктор советует не перегружать организм физическими нагрузками, но и не избегать активности полностью.

«Не стоит проводить эти дни в постели, пренебрегая повседневными делами», — подчёркивает терапевт.

Он уверен, что умеренная физическая активность в такие дни будет наиболее оптимальным выбором, пишет ИА RuNews24.ru.

Для улучшения кровообращения врач рекомендует выполнять лёгкие физические упражнения, такие как зарядка, а также исключить из рациона жирную и тяжёлую пищу. Вместо этого он советует обратить внимание на овощи, зелень и молочные продукты, которые станут основой вашего рациона.

Также важно помнить о необходимости пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

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