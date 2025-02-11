Врач: перепады атмосферного давления можно преодолеть с помощью физических упражнений

Posted 11 февраля, 06:00
Published 11 февраля, 06:00
Modified 11 февраля, 09:16
Updated 11 февраля, 09:16
Доктор советует не перегружать организм физическими нагрузками, но и не избегать активности полностью.
«Не стоит проводить эти дни в постели, пренебрегая повседневными делами», — подчёркивает терапевт.
Он уверен, что умеренная физическая активность в такие дни будет наиболее оптимальным выбором, пишет ИА RuNews24.ru.
Для улучшения кровообращения врач рекомендует выполнять лёгкие физические упражнения, такие как зарядка, а также исключить из рациона жирную и тяжёлую пищу. Вместо этого он советует обратить внимание на овощи, зелень и молочные продукты, которые станут основой вашего рациона.
Также важно помнить о необходимости пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.