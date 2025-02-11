Вызвавший возмущение россиян рекламный ролик рассмотрит ФАС

Как пишет «Ридус», в ведомстве отметили, что каждый случай нарушения рекламных норм, предусмотренных частью 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», рассматривается ФАС индивидуально. Если факт нарушения будет подтвержден, рекламораспространителю может грозить штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Многие пользователи соцсетей и Telegram выразили своё возмущение по поводу данной рекламы, считая ее проявлением «национал-куколдизма». В ответ на критику администраторы сервиса начали удалять ролик, который транслировался с декабря.