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Posted 11 февраля, 11:07

Published 11 февраля, 11:07

Modified 11 февраля, 11:09

Updated 11 февраля, 11:09

Вызвавший возмущение россиян рекламный ролик рассмотрит ФАС

11 февраля 2025, 11:07
В пресс-службе ФАС сообщили, что рекламный ролик, который принадлежит сервису спутникового телевидения «Триколор ТВ», вызвал общественное недовольство. Причиной стал слоган «Оставь жену туркам».

Как пишет «Ридус», в ведомстве отметили, что каждый случай нарушения рекламных норм, предусмотренных частью 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», рассматривается ФАС индивидуально. Если факт нарушения будет подтвержден, рекламораспространителю может грозить штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях. Многие пользователи соцсетей и Telegram выразили своё возмущение по поводу данной рекламы, считая ее проявлением «национал-куколдизма». В ответ на критику администраторы сервиса начали удалять ролик, который транслировался с декабря.

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