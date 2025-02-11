Житель Нижнего Тагила поймал почти 6 кг рыбы во время фестиваля рыбалки

Posted 11 февраля, 04:18
Published 11 февраля, 04:18
Modified 11 февраля, 04:20
Updated 11 февраля, 04:20
В мероприятии принимали участие более сотни рыбаков из всех населенных пунктов региона, рассказали в группе ВКонтакте «Рыбалка на Белоярском водохранилище».
Первое место по итогам фестиваля занял тагильчанин. Второе место досталось жителю Екатеринбурга за пойманные 3,5 килограмма рыбы. Участник из Каменска-Уральского оказался на третьем месте за улов в 3,1 килограмма.
Напомним, в январе 2025 года свердловчане поймали несколько десятков рыб на Рефтинском водохранилище.