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Posted 11 февраля, 04:18

Published 11 февраля, 04:18

Modified 11 февраля, 04:20

Updated 11 февраля, 04:20

Житель Нижнего Тагила поймал почти 6 кг рыбы во время фестиваля рыбалки

Житель Нижнего Тагила поймал почти 6 кг рыбы во время фестиваля рыбалки

11 февраля 2025, 04:18
Фото: Группа ВКонтакте «Рыбалка на Белоярском водохранилище».
В Свердловской области на Белоярском водохранилище прошел фестиваль подледной рыбалки 8 февраля 2025 года. Победителем стал мужчина из Нижнего Тагила.

В мероприятии принимали участие более сотни рыбаков из всех населенных пунктов региона, рассказали в группе ВКонтакте «Рыбалка на Белоярском водохранилище».

Первое место по итогам фестиваля занял тагильчанин. Второе место досталось жителю Екатеринбурга за пойманные 3,5 килограмма рыбы. Участник из Каменска-Уральского оказался на третьем месте за улов в 3,1 килограмма.

Напомним, в январе 2025 года свердловчане поймали несколько десятков рыб на Рефтинском водохранилище.

Жителю Свердловской области на озере Иртяш удалось поймать 57 рыб за один раз
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Фестиваль#Рыбалка#Участники#Мероприятие#Рыба#Екатеринбург
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