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Posted 11 февраля, 07:48

Published 11 февраля, 07:48

Modified 11 февраля, 07:50

Updated 11 февраля, 07:50

Житель Серова подрался в баре и выстрелил в полицейского

Житель Серова подрался в баре и выстрелил в полицейского

11 февраля 2025, 07:48
Фото: 1MI.
Житель Серова был осужден за драку в баре, угрозы убийством персоналу и выстрел в полицейского. Инцидент случился в марте прошлого года.

Молодой человек 2000 года рождения признан виновным в хулиганстве, применении насилия в отношении полицейского, а также угрозе убийством. Следствие выяснило, что 19 марта подсудимый находился в одном из местных баров и был пьян. Он повздорил с другим посетителем и между ними завязалась драка. Сотрудники самостоятельно разнять дебоширов не смогли, а потому вызвали охрану.

Когда они прибыли, мужчина стал размахивать травматическим пистолетом. Он выстрелил в сотрудника бара, а также угрожал убийством сотруднице, которая пыталась ранее окончить конфликт. Далее на место приехали полицейские. В их сторону мужчина также осуществил выстрел. После этого его задержали и доставили в полицию, сообщили в СК по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее молодой человек в поле зрения полиции не попадал. Он трудился на местном предприятии слесарем. Пока шли разбирательства, мужчина находился под домашним арестом.

Суд в результате приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Ранее житель Каменска-Уральского убил двоих человек. Причиной трагедии стал многодневный запой. После совершения преступления 19-летний молодой человек пытался скрыться, но ему это сделать не удалось.

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