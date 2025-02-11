Житель Серова подрался в баре и выстрелил в полицейского

Молодой человек 2000 года рождения признан виновным в хулиганстве, применении насилия в отношении полицейского, а также угрозе убийством. Следствие выяснило, что 19 марта подсудимый находился в одном из местных баров и был пьян. Он повздорил с другим посетителем и между ними завязалась драка. Сотрудники самостоятельно разнять дебоширов не смогли, а потому вызвали охрану.