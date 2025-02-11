Житель Серова подрался в баре и выстрелил в полицейского

Posted 11 февраля, 07:48
Published 11 февраля, 07:48
Modified 11 февраля, 07:50
Updated 11 февраля, 07:50
Молодой человек 2000 года рождения признан виновным в хулиганстве, применении насилия в отношении полицейского, а также угрозе убийством. Следствие выяснило, что 19 марта подсудимый находился в одном из местных баров и был пьян. Он повздорил с другим посетителем и между ними завязалась драка. Сотрудники самостоятельно разнять дебоширов не смогли, а потому вызвали охрану.
Когда они прибыли, мужчина стал размахивать травматическим пистолетом. Он выстрелил в сотрудника бара, а также угрожал убийством сотруднице, которая пыталась ранее окончить конфликт. Далее на место приехали полицейские. В их сторону мужчина также осуществил выстрел. После этого его задержали и доставили в полицию, сообщили в СК по Свердловской области.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее молодой человек в поле зрения полиции не попадал. Он трудился на местном предприятии слесарем. Пока шли разбирательства, мужчина находился под домашним арестом.
Суд в результате приговорил его к трем годам лишения свободы условно.
Ранее житель Каменска-Уральского убил двоих человек. Причиной трагедии стал многодневный запой. После совершения преступления 19-летний молодой человек пытался скрыться, но ему это сделать не удалось.