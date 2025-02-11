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Posted 11 февраля, 10:13

Published 11 февраля, 10:13

Modified 11 февраля, 10:15

Updated 11 февраля, 10:15

Жителей в Свердловской области предупредили о надвигающемся ветре до 18 м/с

Жителей в Свердловской области предупредили о надвигающемся ветре до 18 м/с

11 февраля 2025, 10:13
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловскую область придет сильный ветер 12 февраля 2025 года.

Порывы природного явления в третий день текущей недели могут достигать 18 метров в секунду. Из-за этого местным жителям советуют быть внимательными и не нарушать правила безопасности, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Мы рекомендуем: находясь на улице, обходи рекламные щиты и шаткие строения; не прячься от ветра около стен домов; не оставляй автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ночью 14 февраля 2025 года в некоторых районах уральского региона может стать холоднее до -29 градусов. Днем ожидается резкие температурные перепады: потеплеет до -4 градусов.

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