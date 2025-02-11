Жителей в Свердловской области предупредили о надвигающемся ветре до 18 м/с

Posted 11 февраля, 10:13
Published 11 февраля, 10:13
Modified 11 февраля, 10:15
Updated 11 февраля, 10:15
Порывы природного явления в третий день текущей недели могут достигать 18 метров в секунду. Из-за этого местным жителям советуют быть внимательными и не нарушать правила безопасности, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Мы рекомендуем: находясь на улице, обходи рекламные щиты и шаткие строения; не прячься от ветра около стен домов; не оставляй автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций, — сообщили в ведомстве.
Напомним, ночью 14 февраля 2025 года в некоторых районах уральского региона может стать холоднее до -29 градусов. Днем ожидается резкие температурные перепады: потеплеет до -4 градусов.