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Posted 11 февраля, 05:51

Published 11 февраля, 05:51

Modified 11 февраля, 05:53

Updated 11 февраля, 05:53

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без холодной воды из-за аварии

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без холодной воды из-за аварии

11 февраля 2025, 05:51
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле жители нескольких улиц в Дзержинском районе остались без холодной воды, так как произошла авария на Алтайской улице.

Данное происшествие случилось на водоводе. Из-за произошедшего с 10:00 была временно приостановлена подача холодной воды, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».

До окончания аварийно-восстановительных работ холодное водоснабжение будет отключено по адресам: улица Алтайская, 31, 33, 35 (школа № 20), 37, 39, 41, 192; улица Бобкова, 20 (детский сад № 192 МАДОУ «Детство»); улица Урожайная, 212 (детский сад № 112 МАДОУ «Детство»); улица Киевская, 179, 183, 195, — рассказали в организации.

Местным жителям обеспечат подвоз воды.

Напомним, 7 февраля 2025 года в Екатеринбурге на ВИЗе случилась коммунальная авария, вследствие чего в домах отключили отопление.

В Нижнем Тагиле на улицах Парковая и Пихтовая из-за аварии отключили воду
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