Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без холодной воды из-за аварии

Posted 11 февраля, 05:51
Published 11 февраля, 05:51
Modified 11 февраля, 05:53
Updated 11 февраля, 05:53
Данное происшествие случилось на водоводе. Из-за произошедшего с 10:00 была временно приостановлена подача холодной воды, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».
До окончания аварийно-восстановительных работ холодное водоснабжение будет отключено по адресам: улица Алтайская, 31, 33, 35 (школа № 20), 37, 39, 41, 192; улица Бобкова, 20 (детский сад № 192 МАДОУ «Детство»); улица Урожайная, 212 (детский сад № 112 МАДОУ «Детство»); улица Киевская, 179, 183, 195, — рассказали в организации.
Местным жителям обеспечат подвоз воды.
Напомним, 7 февраля 2025 года в Екатеринбурге на ВИЗе случилась коммунальная авария, вследствие чего в домах отключили отопление.