Автоинспекторы в Екатеринбурге выявили нарушения дорожной безопасности

Posted 12 февраля, 08:42
Published 12 февраля, 08:42
Modified 12 февраля, 08:44
Updated 12 февраля, 08:44
Так, во время проверки автоинспекторы заметили, что поставленный забор значительно уменьшает область видимости для пешеходов и автомобилистов, что может стать причиной аварий, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Возбуждено административное дело в отношении компании, которая устанавливала ограждение. Руководству грозит штраф 300 тысяч рублей.
Напомним, аудиторы в Свердловской области обнаружили многочисленные нарушения по договорам ЖКХ в муниципальных районах.