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Posted 12 февраля, 08:42

Published 12 февраля, 08:42

Modified 12 февраля, 08:44

Updated 12 февраля, 08:44

Автоинспекторы в Екатеринбурге выявили нарушения дорожной безопасности

Автоинспекторы в Екатеринбурге выявили нарушения дорожной безопасности

12 февраля 2025, 08:42
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Екатеринбурге были выявлены нарушения в обеспечении безопасности пешеходов на тротуаре на улице Стачек.

Так, во время проверки автоинспекторы заметили, что поставленный забор значительно уменьшает область видимости для пешеходов и автомобилистов, что может стать причиной аварий, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Возбуждено административное дело в отношении компании, которая устанавливала ограждение. Руководству грозит штраф 300 тысяч рублей.

Напомним, аудиторы в Свердловской области обнаружили многочисленные нарушения по договорам ЖКХ в муниципальных районах.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Пешеходы#Нарушение#Штраф#Тротуар#Ограждение#Екатеринбург#Автоинспекция
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