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Posted 12 февраля, 07:04

Published 12 февраля, 07:04

Modified 12 февраля, 07:06

Updated 12 февраля, 07:06

Чиновник из Верхней Пышмы останется под стражей за коррупцию

Чиновник из Верхней Пышмы останется под стражей за коррупцию

12 февраля 2025, 07:04
Фото: 1MI.
Суд оставил в изоляторе руководителя капстроительства и жилищно-коммунального хозяйства Верхней Пышмы Алексея Харламова.

Правозащитник обвиняемого после того, как была избрана мера пресечения, подавал апелляцию. Суд, рассмотрев обращение, не стал удовлетворять жалобу, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Напомним, Алексея Харламова задержали в конце января текущего года по подозрению в коррупционной деятельности. Его определили в изолятор до 29 марта. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Уголовное дело#Коррупция#Верхняя Пышма#Расследование#СИЗО#Чиновник#Екатеринбург
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