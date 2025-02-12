Чиновник из Верхней Пышмы останется под стражей за коррупцию

Posted 12 февраля, 07:04
Published 12 февраля, 07:04
Modified 12 февраля, 07:06
Updated 12 февраля, 07:06
Правозащитник обвиняемого после того, как была избрана мера пресечения, подавал апелляцию. Суд, рассмотрев обращение, не стал удовлетворять жалобу, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Напомним, Алексея Харламова задержали в конце января текущего года по подозрению в коррупционной деятельности. Его определили в изолятор до 29 марта. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится расследование.