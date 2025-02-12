Гордума Екатеринбурга поддержала ускоренный снос нелегальных киосков

Posted 12 февраля, 04:48
Published 12 февраля, 04:48
Modified 12 февраля, 04:50
Updated 12 февраля, 04:50
С данным предложением выступил глава отдела потребительского рынка Максим Чаплыгин. Так, он предложил снизить время выноса киосков и павильонов с 5 дней до 24 часов, а время сноса палаток — до 3 часов.
Депутат Алексей Вихарев также отметил, что ситуация с ларьками и палатками, работающими незаконно, волнует многих горожан: они жалуются на нарушения санитарных норм, некачественные продукты, крыс и мусор.
Напомним, инициатива об ускоренном сносе ларьков в Екатеринбурге была озвучена в начале февраля 2025 года.