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Posted 12 февраля, 04:48

Published 12 февраля, 04:48

Modified 12 февраля, 04:50

Updated 12 февраля, 04:50

Гордума Екатеринбурга поддержала ускоренный снос нелегальных киосков

Гордума Екатеринбурга поддержала ускоренный снос нелегальных киосков

12 февраля 2025, 04:48
Фото: 1MI.
Большинство депутатов Екатеринбурга положительно отнеслись к инициативе об ускоренном сносе нелегальных киосков и торговых палаток. Голосование в гордуме проходило 11 февраля 2025 года во время заседания.

С данным предложением выступил глава отдела потребительского рынка Максим Чаплыгин. Так, он предложил снизить время выноса киосков и павильонов с 5 дней до 24 часов, а время сноса палаток — до 3 часов.

Депутат Алексей Вихарев также отметил, что ситуация с ларьками и палатками, работающими незаконно, волнует многих горожан: они жалуются на нарушения санитарных норм, некачественные продукты, крыс и мусор.

Напомним, инициатива об ускоренном сносе ларьков в Екатеринбурге была озвучена в начале февраля 2025 года.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Мусор#Депутаты#Антисанитария#Снос#Инициатива#Киоски#Екатеринбург#Некачественные продукты#Ларьки#Гордума
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