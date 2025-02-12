Государство преподнесло водителям большой-большой сюрприз

«Всё общение анонимно: ФИО и другие данные не передаются. Но в сообщении отправителя обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идёт про его авто. Отключить чаты можно в любой момент. Поговорить на отвлечённые темы не получится. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающийся дорожной ситуации. Начать чат по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не больше 5 сообщений в день», — сообщает Минцифры.