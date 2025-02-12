Государство преподнесло водителям большой-большой сюрприз

Posted 12 февраля, 07:10
Published 12 февраля, 07:10
Modified 12 февраля, 07:10
Updated 12 февраля, 07:10
Отправить сообщение может любой пользователь Госуслуг, достаточно знать номер машины. Чтобы оно дошло до адресата, нужно, чтобы у него в личном кабинете на портале были указаны сведения об автомобиле. Чтобы получать сообщения, нужно обновить данные об авто на Госуслугах.
«Всё общение анонимно: ФИО и другие данные не передаются. Но в сообщении отправителя обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идёт про его авто. Отключить чаты можно в любой момент. Поговорить на отвлечённые темы не получится. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающийся дорожной ситуации. Начать чат по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не больше 5 сообщений в день», — сообщает Минцифры.
Какие сообщения можно отправить:
— Авто блокирует проезд
— Произошло ДТП
— Авто эвакуируют
— Срабатывает сигнализация
— Включены фары
— Открыто окно
— Спущено колесо
Что может ответить автовладелец:
— Спасибо
— Уже выхожу
— Выйду через 5 минут
— Выйду через 10 минут
Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на Госуслугах номерами телефонов, пишет sibdepo.ru.