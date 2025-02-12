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Posted 12 февраля, 07:10

Published 12 февраля, 07:10

Modified 12 февраля, 07:10

Updated 12 февраля, 07:10

Государство преподнесло водителям большой-большой сюрприз

12 февраля 2025, 07:10
В приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» заработали водительские чаты, в которых собственники авто могут сообщить друг другу, что с автомобилем что-то случилось, или разрешить конфликт на дороге, сообщает Минцифры.

Отправить сообщение может любой пользователь Госуслуг, достаточно знать номер машины. Чтобы оно дошло до адресата, нужно, чтобы у него в личном кабинете на портале были указаны сведения об автомобиле. Чтобы получать сообщения, нужно обновить данные об авто на Госуслугах.

«Всё общение анонимно: ФИО и другие данные не передаются. Но в сообщении отправителя обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идёт про его авто. Отключить чаты можно в любой момент. Поговорить на отвлечённые темы не получится. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающийся дорожной ситуации. Начать чат по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не больше 5 сообщений в день», — сообщает Минцифры.

Какие сообщения можно отправить:

— Авто блокирует проезд

— Произошло ДТП

— Авто эвакуируют

— Срабатывает сигнализация

— Включены фары

— Открыто окно

— Спущено колесо

Что может ответить автовладелец:

— Спасибо

— Уже выхожу

— Выйду через 5 минут

— Выйду через 10 минут

Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на Госуслугах номерами телефонов, пишет sibdepo.ru.

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