Группу изготовителей порно арестовала полиция Екатеринбурга

По версии следствия, изготовленное порно загружали в облако, доступ к нему давали с разрешения организатора. Деньги, вырученные от продажи, переводили всё тому же инициатору на криптокошелёк. Для офиса эта банда арендовала помещение в одном из бизнес-центров Екатеринбурга. Сам контент для продажи делали по всей России.