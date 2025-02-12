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Posted 12 февраля, 11:59

Published 12 февраля, 11:59

Modified 12 февраля, 12:01

Updated 12 февраля, 12:01

Группу изготовителей порно арестовала полиция Екатеринбурга

Группу изготовителей порно арестовала полиция Екатеринбурга

12 февраля 2025, 11:59
Фото: Валерий Горелых.
В Екатеринбурге нашли банду, которая занималась изготовлением и распространением порно. «Актеров» заманивали через объявления о вакансии менеджера. Искали их в основном среди студентов. От их имени создавали новые аккаунты и через них общались с потенциальными иностранными клиентами.

В Екатеринбурге сотрудники из подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России вместе со следователями и при поддержке бойцов СОБР вычислили и остановили группу лиц, которая занималась созданием и распространением запрещенного в России контента. Об этом рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Житель Екатеринбурга размещал объявления о вакансии менеджера, таким образом он подобрал себе сообщников — выпускников высших учебных учреждений. Они в свою очередь искали «моделей», готовых за деньги снимать порнографический контент. Далее от имени «моделей» регистрировали аккаунты в соцсетях и общались с иностранными пользователями на тему продажи заказанного порно. Другие подельники подбирали необходимые образы для «моделей» и контролировали их по срокам изготовления контента. Специалист по трафику занимался рекламой аккаунтов в различных соцсетях, — рассказал Валерий Горелых.
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По версии следствия, изготовленное порно загружали в облако, доступ к нему давали с разрешения организатора. Деньги, вырученные от продажи, переводили всё тому же инициатору на криптокошелёк. Для офиса эта банда арендовала помещение в одном из бизнес-центров Екатеринбурга. Сам контент для продажи делали по всей России.

Как рассказал Горелых, организатором нелегальной является уроженец Сургута, раньше он занимался строительством. В его команде работали люди из столицы Среднего Урала и Тавды. В качестве моделей были девушки 1996, 1997, 1998, 2000 и 2002 годов рождения из Воронежа, Белгорода и Челябинска.

На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. Ранее в Екатеринбурге задержали местного жителя за воровство, но в ходе следствия выяснилось, что мужчина также занимается созданием и распространением порно.

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