Группу изготовителей порно арестовала полиция Екатеринбурга

Posted 12 февраля, 11:59
Published 12 февраля, 11:59
Modified 12 февраля, 12:01
Updated 12 февраля, 12:01
В Екатеринбурге сотрудники из подразделения по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России вместе со следователями и при поддержке бойцов СОБР вычислили и остановили группу лиц, которая занималась созданием и распространением запрещенного в России контента. Об этом рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.
Житель Екатеринбурга размещал объявления о вакансии менеджера, таким образом он подобрал себе сообщников — выпускников высших учебных учреждений. Они в свою очередь искали «моделей», готовых за деньги снимать порнографический контент. Далее от имени «моделей» регистрировали аккаунты в соцсетях и общались с иностранными пользователями на тему продажи заказанного порно. Другие подельники подбирали необходимые образы для «моделей» и контролировали их по срокам изготовления контента. Специалист по трафику занимался рекламой аккаунтов в различных соцсетях, — рассказал Валерий Горелых.
По версии следствия, изготовленное порно загружали в облако, доступ к нему давали с разрешения организатора. Деньги, вырученные от продажи, переводили всё тому же инициатору на криптокошелёк. Для офиса эта банда арендовала помещение в одном из бизнес-центров Екатеринбурга. Сам контент для продажи делали по всей России.
Как рассказал Горелых, организатором нелегальной является уроженец Сургута, раньше он занимался строительством. В его команде работали люди из столицы Среднего Урала и Тавды. В качестве моделей были девушки 1996, 1997, 1998, 2000 и 2002 годов рождения из Воронежа, Белгорода и Челябинска.
На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. Ранее в Екатеринбурге задержали местного жителя за воровство, но в ходе следствия выяснилось, что мужчина также занимается созданием и распространением порно.