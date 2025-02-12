Химическая отрава в золотистой бутылке: Роскачество раскрыло худшие бренды масла

Объявление итогов исследований Роскачества часто становится стимулом для компаний улучшать стандарты. Производители из упомянутого списка уже заявили о своем намерении оперативно исправить замечания. К примеру, повторные проверки подтвердили, что большинство ранее выявленных проблем успешно устранены. Это доказывает, что производители готовы к диалогу и повышению качества своей продукции, что не может не радовать ответственных покупателей.