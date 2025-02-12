Худрук Драмтеатра в Нижнем Тагиле получил звание заслуженного деятеля культуры РФ

Posted 12 февраля, 07:04
Published 12 февраля, 07:04
Modified 12 февраля, 07:06
Updated 12 февраля, 07:06
Как рассказал на странице театра сам Игорь Булыгин, это очень важное и приятное для него событие.
Но я считаю, что в этом звании большая часть работы всех работников Нижнетагильского драматического театра. Все, кто вместе со мной служат искусству, служат театру. Поэтому я благодарен всем ребятам, благодарен всем службам, всем актерам, всем, всем. Спасибо вам огромное!. Благодарен и зрителям, для которых мы служим, — заявил Игорь Булыгин.
Также звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
Ранее лучшей в России была признана молодежная дума Нижнего Тагила.