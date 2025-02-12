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Posted 12 февраля, 07:04

Published 12 февраля, 07:04

Modified 12 февраля, 07:06

Updated 12 февраля, 07:06

Худрук Драмтеатра в Нижнем Тагиле получил звание заслуженного деятеля культуры РФ

Худрук Драмтеатра в Нижнем Тагиле получил звание заслуженного деятеля культуры РФ

12 февраля 2025, 07:04
Фото: Нижнетагильский драматический театр.
Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Как рассказал на странице театра сам Игорь Булыгин, это очень важное и приятное для него событие.

Но я считаю, что в этом звании большая часть работы всех работников Нижнетагильского драматического театра. Все, кто вместе со мной служат искусству, служат театру. Поэтому я благодарен всем ребятам, благодарен всем службам, всем актерам, всем, всем. Спасибо вам огромное!. Благодарен и зрителям, для которых мы служим, — заявил Игорь Булыгин.

Также звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Ранее лучшей в России была признана молодежная дума Нижнего Тагила.

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#Ирина Кирилова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Владимир Путин#Театр#Звание#Актер#Игорь Булыгин#Екатеринбург
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