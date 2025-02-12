ИКИ РАН: корональная дыра на Солнце снова возвращается, грозя магнитными бурями

Posted 12 февраля, 16:41
Published 12 февраля, 16:41
Modified 12 февраля, 16:41
Updated 12 февраля, 16:41
Этот процесс вызван размыканием магнитных линий, что приводит к выбросу плазмы в межпланетное пространство, создавая зону с низкой плотностью и температурой, которая фиксируется с помощью рентгеновских телескопов, пишет runews24.ru
Корональные дыры — явление, которое возникает крайне редко, а их главный эффект заключается в усилении солнечного ветра. В настоящее время его скорость составляет 600-700 км/с и, как ожидается, будет оставаться на таком уровне до конца недели. По прогнозам ученых, магнитные бури могут начаться уже 10 февраля и продолжаться до середины недели, возможно, даже дольше.
Одной из основных причин магнитных бурь являются солнечные вспышки, которые выбрасывают большое количество заряженных частиц, а также корональные выбросы. Эти явления могут оказывать влияние на магнитное поле Земли.
Симптомы магнитных бурь могут включать головные боли, бессонницу, слабость, тахикардию и скачки артериального давления. Также наблюдается ухудшение настроения, замедление капиллярного кровотока и возможное развитие мигрени. У людей с психоэмоциональными расстройствами может проявляться повышенная возбудимость, а в некоторых случаях — воспаление суставов, боль в спине и тяжесть в ногах.