ИКИ РАН: корональная дыра на Солнце снова возвращается, грозя магнитными бурями

Корональные дыры — явление, которое возникает крайне редко, а их главный эффект заключается в усилении солнечного ветра. В настоящее время его скорость составляет 600-700 км/с и, как ожидается, будет оставаться на таком уровне до конца недели. По прогнозам ученых, магнитные бури могут начаться уже 10 февраля и продолжаться до середины недели, возможно, даже дольше.