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Posted 12 февраля, 16:41

Published 12 февраля, 16:41

Modified 12 февраля, 16:41

Updated 12 февраля, 16:41

ИКИ РАН: корональная дыра на Солнце снова возвращается, грозя магнитными бурями

12 февраля 2025, 16:41
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, на Солнце снова появляется огромная коронарная дыра, что может привести к возникновению магнитных бурь в ближайшие дни.

Этот процесс вызван размыканием магнитных линий, что приводит к выбросу плазмы в межпланетное пространство, создавая зону с низкой плотностью и температурой, которая фиксируется с помощью рентгеновских телескопов, пишет runews24.ru

Корональные дыры — явление, которое возникает крайне редко, а их главный эффект заключается в усилении солнечного ветра. В настоящее время его скорость составляет 600-700 км/с и, как ожидается, будет оставаться на таком уровне до конца недели. По прогнозам ученых, магнитные бури могут начаться уже 10 февраля и продолжаться до середины недели, возможно, даже дольше.

Одной из основных причин магнитных бурь являются солнечные вспышки, которые выбрасывают большое количество заряженных частиц, а также корональные выбросы. Эти явления могут оказывать влияние на магнитное поле Земли.

Симптомы магнитных бурь могут включать головные боли, бессонницу, слабость, тахикардию и скачки артериального давления. Также наблюдается ухудшение настроения, замедление капиллярного кровотока и возможное развитие мигрени. У людей с психоэмоциональными расстройствами может проявляться повышенная возбудимость, а в некоторых случаях — воспаление суставов, боль в спине и тяжесть в ногах.

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