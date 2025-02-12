Из-за утонувшего ребенка в Полевском будут судить директора и тренера спорткомплекса

Posted 12 февраля, 06:39
Published 12 февраля, 06:39
Modified 12 февраля, 06:41
Updated 12 февраля, 06:41
Их будут судить за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в результате чего погиб 12-летний мальчик.
Трагедия произошла осенью 2023 года во время тренировки по плаванию. Руководитель допустил к занятиям детей в бассейне с неисправной защитной решеткой и без должного контроля со стороны персонала. Тренер, в свою очередь, оставила группу без присмотра.
Подросток нырнул, его руку засосало в трубу системы водоотведения, и он утонул, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, за совращение школьниц и секс в учительской судят педагога в Талице.