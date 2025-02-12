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Posted 12 февраля, 06:39

Published 12 февраля, 06:39

Modified 12 февраля, 06:41

Updated 12 февраля, 06:41

Из-за утонувшего ребенка в Полевском будут судить директора и тренера спорткомплекса

Из-за утонувшего ребенка в Полевском будут судить директора и тренера спорткомплекса

12 февраля 2025, 06:39
Фото: 1MI.
В Свердловской области будут судить директора и тренера спорткомплекса за утонувшего в бассейне ребенка.

Их будут судить за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в результате чего погиб 12-летний мальчик.

Трагедия произошла осенью 2023 года во время тренировки по плаванию. Руководитель допустил к занятиям детей в бассейне с неисправной защитной решеткой и без должного контроля со стороны персонала. Тренер, в свою очередь, оставила группу без присмотра.

Подросток нырнул, его руку засосало в трубу системы водоотведения, и он утонул, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, за совращение школьниц и секс в учительской судят педагога в Талице.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Смерть#Екатеринбург#Инцидент
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