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Posted 12 февраля, 15:41

Published 12 февраля, 15:41

Modified 12 февраля, 15:43

Updated 12 февраля, 15:43

Подростка, покончившего с собой в Нижнем Тагиле, могли убить

Избили и сбросили с крыши: появилась новая версия гибели 15-летнего тагильчанина

12 февраля 2025, 15:41
Фото: 1MI.

Подростка, покончившего с собой в Нижнем Тагиле, могли убить

На теле подростка, якобы совершившего суицид в Нижнем Тагиле, были найдены побои. Появилась версия, согласно которой, его избили и сбросили с чердака. Дело передано в СК Екатеринбурга.

Источник, близкий к правоохранительным органам, пообщался с URA.RU и сообщил редакции новую версию смерти 15-летнего подростка. Тело молодого человека нашли у 9-этажного здания в Дзержинском районе. Первой версией стало самоубийство, однако корреспондент TagilCity.ru пообщался с другом погибшего, который выдвигает версию убийства, предположительно, из-за долгов.

Согласно информации предоставляемой URA.RU, нижнетагильский школьник подвергся физическому воздействию. На теле подростка нашли синяки и другие следы побоев. По новой версии подростка избили и сбросили с крыши жилого здания. Также стало известно, что дело передали в Следственный комитет столицы Среднего Урала.

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