Избили и сбросили с крыши: появилась новая версия гибели 15-летнего тагильчанина

Posted 12 февраля, 15:41
Published 12 февраля, 15:41
Modified 12 февраля, 15:43
Updated 12 февраля, 15:43
Источник, близкий к правоохранительным органам, пообщался с URA.RU и сообщил редакции новую версию смерти 15-летнего подростка. Тело молодого человека нашли у 9-этажного здания в Дзержинском районе. Первой версией стало самоубийство, однако корреспондент TagilCity.ru пообщался с другом погибшего, который выдвигает версию убийства, предположительно, из-за долгов.
Согласно информации предоставляемой URA.RU, нижнетагильский школьник подвергся физическому воздействию. На теле подростка нашли синяки и другие следы побоев. По новой версии подростка избили и сбросили с крыши жилого здания. Также стало известно, что дело передали в Следственный комитет столицы Среднего Урала.