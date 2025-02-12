Избили и сбросили с крыши: появилась новая версия гибели 15-летнего тагильчанина

Согласно информации предоставляемой URA.RU, нижнетагильский школьник подвергся физическому воздействию. На теле подростка нашли синяки и другие следы побоев. По новой версии подростка избили и сбросили с крыши жилого здания. Также стало известно, что дело передали в Следственный комитет столицы Среднего Урала.