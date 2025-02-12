Как работает система контроля обращения с ТКО в Свердловской области

Posted 12 февраля, 11:55
Published 12 февраля, 11:55
Modified 12 февраля, 11:57
Updated 12 февраля, 11:57
Именно в службу качества попадает вся информация о нерасчищенных дорогах, из-за которых спецтехника не может подъехать к контейнерным площадкам, сломанном оборудовании и размещении отходов, не относящихся к категории твердых коммунальных. Обычно, это автошины и строительные материалы, принесенные жителями в места накопления ТКО.
Часть сообщений поступает в отдел от транспортировщиков, часть сведений сотрудники получают из программного комплекса, где ежедневно размещаются фотографии всех контейнерных площадок до и после проведения погрузки. Работники службы качества проводят регулярный мониторинг состояния мест накопления отходов в муниципальных округах и выявляют адреса, где нет регулярной уборки территории или же обнаружено большое количество крупногабаритных отходов.
Используемая система контроля позволяет не только отслеживать текущее состояние, но и проверять регулярность вывоза мусора и наличия оборудования на площадке.
Однако далеко не все можно отследить по фотографиям, поэтому служба качества регулярно работает «на местах». Так выявляются свалки на прилегающих к контейнерным площадкам территориях, поврежденные ограждения и проверяются сообщения транспортировщиков о трудностях проезда. По всем выявленным ситуациям в администрации и управляющие компании муниципалитетов направляются уведомления о необходимости ликвидировать нарушения. Как рассказали в службе качества, вопросы расчистки и уборки удается решить в течение недели.
Обычно, когда жители пишут о том или ином инциденте, возникшем на их контейнерной площадке — региональный оператор уже активно принимает меры по исправлению ситуации, поэтому часто люди думают, что вопросы решаются как только сообщение попадает в соцсети, а на самом деле это только видимая часть большой работы, которую проделывает региональный оператор, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Примечательно, что за прошедший год контрольные мероприятия службы качества позволили выявить и оперативно устранить 3899 нарушений санитарных норм на контейнерных площадках. Вопросы по теме обращения с твердыми коммунальными отходами можно задать ежедневно с 8:00 до 20:00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.