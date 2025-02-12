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Posted 12 февраля, 11:55

Published 12 февраля, 11:55

Modified 12 февраля, 11:57

Updated 12 февраля, 11:57

Как работает система контроля обращения с ТКО в Свердловской области

Как работает система контроля обращения с ТКО в Свердловской области

12 февраля 2025, 11:55
Фото: Рифей.
На севере Свердловской области твердые коммунальные отходы ежедневно вывозятся почти с шести тысяч локаций. Около 200 контейнерных площадок ежедневно берутся на контроль службой качества регионального оператора.

Именно в службу качества попадает вся информация о нерасчищенных дорогах, из-за которых спецтехника не может подъехать к контейнерным площадкам, сломанном оборудовании и размещении отходов, не относящихся к категории твердых коммунальных. Обычно, это автошины и строительные материалы, принесенные жителями в места накопления ТКО.

Часть сообщений поступает в отдел от транспортировщиков, часть сведений сотрудники получают из программного комплекса, где ежедневно размещаются фотографии всех контейнерных площадок до и после проведения погрузки. Работники службы качества проводят регулярный мониторинг состояния мест накопления отходов в муниципальных округах и выявляют адреса, где нет регулярной уборки территории или же обнаружено большое количество крупногабаритных отходов.

Используемая система контроля позволяет не только отслеживать текущее состояние, но и проверять регулярность вывоза мусора и наличия оборудования на площадке.

Однако далеко не все можно отследить по фотографиям, поэтому служба качества регулярно работает «на местах». Так выявляются свалки на прилегающих к контейнерным площадкам территориях, поврежденные ограждения и проверяются сообщения транспортировщиков о трудностях проезда. По всем выявленным ситуациям в администрации и управляющие компании муниципалитетов направляются уведомления о необходимости ликвидировать нарушения. Как рассказали в службе качества, вопросы расчистки и уборки удается решить в течение недели.

Обычно, когда жители пишут о том или ином инциденте, возникшем на их контейнерной площадке — региональный оператор уже активно принимает меры по исправлению ситуации, поэтому часто люди думают, что вопросы решаются как только сообщение попадает в соцсети, а на самом деле это только видимая часть большой работы, которую проделывает региональный оператор, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Примечательно, что за прошедший год контрольные мероприятия службы качества позволили выявить и оперативно устранить 3899 нарушений санитарных норм на контейнерных площадках. Вопросы по теме обращения с твердыми коммунальными отходами можно задать ежедневно с 8:00 до 20:00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

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#Общество#Свердловская область#Уборка#Отходы#Контроль#Свалки#Горячая линия#Санитарные нормы#Нарушения#Мониторинг#Екатеринбург#Рифей#ТКО#Федор Потапов
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