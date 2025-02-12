Как работает система контроля обращения с ТКО в Свердловской области

Однако далеко не все можно отследить по фотографиям, поэтому служба качества регулярно работает «на местах». Так выявляются свалки на прилегающих к контейнерным площадкам территориях, поврежденные ограждения и проверяются сообщения транспортировщиков о трудностях проезда. По всем выявленным ситуациям в администрации и управляющие компании муниципалитетов направляются уведомления о необходимости ликвидировать нарушения. Как рассказали в службе качества, вопросы расчистки и уборки удается решить в течение недели.