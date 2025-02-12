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Posted 12 февраля, 08:40

Published 12 февраля, 08:40

Modified 12 февраля, 08:40

Updated 12 февраля, 08:40

Квантовый компьютер смоделировал катастрофический распад Вселенной

12 февраля 2025, 08:40
Чтобы смоделировать процесс катастрофического распада Вселенной, который также известен как ложный вакуумный распад, ученые впервые задействовали квантовый компьютер. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Nature Physics.

Для исследования процесса, который угрожает всей Вселенной, использовалась 5,564-кубитная квантовая система. С помощью квантового компьютера D-Wave ученые построили упрощенную модель Вселенной и закодировали ее. По мнению исследователей, космический вакуум может находиться в нестабильном состоянии и, распавшись, образовать пузырь истинного «вакуума», который при расщеплении будет уничтожать все на своем пути.

Благодаря данному научному эксперименту специалисты смогли понаблюдать за формированием и поведением пузырей «истинного» вакуума, при этом практические показатели совпали с теоретическими расчетами. Соответствующее исследование открывает перед учеными новые возможности в области изучения космологии и квантовых вычислений, пишет sibdepo.ru.

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