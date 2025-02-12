Квантовый компьютер смоделировал катастрофический распад Вселенной

Posted 12 февраля, 08:40
Published 12 февраля, 08:40
Modified 12 февраля, 08:40
Updated 12 февраля, 08:40
Для исследования процесса, который угрожает всей Вселенной, использовалась 5,564-кубитная квантовая система. С помощью квантового компьютера D-Wave ученые построили упрощенную модель Вселенной и закодировали ее. По мнению исследователей, космический вакуум может находиться в нестабильном состоянии и, распавшись, образовать пузырь истинного «вакуума», который при расщеплении будет уничтожать все на своем пути.
Благодаря данному научному эксперименту специалисты смогли понаблюдать за формированием и поведением пузырей «истинного» вакуума, при этом практические показатели совпали с теоретическими расчетами. Соответствующее исследование открывает перед учеными новые возможности в области изучения космологии и квантовых вычислений, пишет sibdepo.ru.