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Posted 12 февраля, 17:11

Published 12 февраля, 17:11

Modified 12 февраля, 17:13

Updated 12 февраля, 17:13

Миллионер-банкрот, возвращение света, новая версия смерти мальчика из Тагила и травма

Миллионер-банкрот, возвращение света, новая версия смерти мальчика из Тагила и травма

12 февраля 2025, 17:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагильчанин при прохождении процедуры банкротства скрыл 45 млн рублей. Худрук драмтеатра стал Заслуженным деятелем культуры РФ. В квартиры горожан вернулось электричество. Появилась новая версия гибели 15-летнего подростка. Сотрудник РЖД получит 750 тысяч рублей компенсации за травму на работе.

45-летний тагильчанин обвиняется в махинациях при банкротстве. Он скрыл доходы на сумму более 45 миллионов рублей. По версии следствия, миллионер-банкрот предоставил своему управляющему ложные данные о собственности: скрыл имущество и зарегистрировал его на другого человека.

Житель Нижнего Тагила обвиняется в сокрытии имущества на миллионы при банкротстве
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Художественный руководитель Нижнетагильского драмтеатра Игорь Булыгин получил звание «Заслуженный деятель искусств РФ» по указу президента Путина. Он назвал это событие радостным, отметив, что делит заслуги с коллегами, актерами и зрителями театра.

Худрук Драмтеатра в Нижнем Тагиле получил звание заслуженного деятеля культуры РФ
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В Нижнем Тагиле произошел сбой на трансформаторной подстанции, из-за чего несколько центральных улиц остались без электроэнергии. Причина сбоя заключалась в неисправности трансформатора. Специалисты «Тагилэнергосети» восстановили подачу электричества к утру 12 февраля. После устранения неисправностей энергосистема вернулась к нормальному режиму работы.

Свет вернулся: в центре Нижнего Тагила устранили перебои с электричеством
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В Нижнем Тагиле обсуждают новую версию гибели 15-летнего подростка у 9-этажного дома. Первоначально считалось, что он покончил с собой, однако затем на теле мальчика обнаружили синяки. Дело передано в Следственный комитет Екатеринбурга. Один из друзей погибшего предположил, что причиной могли быть долговые обязательства.

Избили и сбросили с крыши: появилась новая версия гибели 15-летнего тагильчанина
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Машинист электропоезда из Тагила получит 750 тысяч рублей после производственной травмы. Компенсация морального вреда выросла после вмешательству Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел из-за нарушений правил охраны труда, в результате чего работник сильно повредил руку. Суд первоначально назначил сумму компенсации в 100 тысяч рублей, но прокуратура посчитала, что сумма должна быть увеличена.

Тагильский железнодорожник получит компенсацию 750 тысяч рублей за травму на работе
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