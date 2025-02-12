Миллионер-банкрот, возвращение света, новая версия смерти мальчика из Тагила и травма

Posted 12 февраля, 17:11
Published 12 февраля, 17:11
Modified 12 февраля, 17:13
Updated 12 февраля, 17:13
45-летний тагильчанин обвиняется в махинациях при банкротстве. Он скрыл доходы на сумму более 45 миллионов рублей. По версии следствия, миллионер-банкрот предоставил своему управляющему ложные данные о собственности: скрыл имущество и зарегистрировал его на другого человека.
Художественный руководитель Нижнетагильского драмтеатра Игорь Булыгин получил звание «Заслуженный деятель искусств РФ» по указу президента Путина. Он назвал это событие радостным, отметив, что делит заслуги с коллегами, актерами и зрителями театра.
В Нижнем Тагиле произошел сбой на трансформаторной подстанции, из-за чего несколько центральных улиц остались без электроэнергии. Причина сбоя заключалась в неисправности трансформатора. Специалисты «Тагилэнергосети» восстановили подачу электричества к утру 12 февраля. После устранения неисправностей энергосистема вернулась к нормальному режиму работы.
В Нижнем Тагиле обсуждают новую версию гибели 15-летнего подростка у 9-этажного дома. Первоначально считалось, что он покончил с собой, однако затем на теле мальчика обнаружили синяки. Дело передано в Следственный комитет Екатеринбурга. Один из друзей погибшего предположил, что причиной могли быть долговые обязательства.
Машинист электропоезда из Тагила получит 750 тысяч рублей после производственной травмы. Компенсация морального вреда выросла после вмешательству Уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел из-за нарушений правил охраны труда, в результате чего работник сильно повредил руку. Суд первоначально назначил сумму компенсации в 100 тысяч рублей, но прокуратура посчитала, что сумма должна быть увеличена.