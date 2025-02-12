Миллионер-банкрот, возвращение света, новая версия смерти мальчика из Тагила и травма

В Нижнем Тагиле обсуждают новую версию гибели 15-летнего подростка у 9-этажного дома. Первоначально считалось, что он покончил с собой, однако затем на теле мальчика обнаружили синяки. Дело передано в Следственный комитет Екатеринбурга. Один из друзей погибшего предположил, что причиной могли быть долговые обязательства.