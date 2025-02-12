На них нужно жениться: топ-5 лучших хозяек среди знаков зодиака

Последнее место рейтинга она отдала Скорпионам, обеспечивающим защиту и безопасность для своих близких. Интуиция и эмоциональная глубина позволяют им создавать крепкие и доверительные отношения, а страсть к экспериментам может проявляться в необычных кулинарных рецептах и оформлении дома, заключила Звездная.