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Posted 12 февраля, 04:11

Published 12 февраля, 04:11

Modified 12 февраля, 04:13

Updated 12 февраля, 04:13

Названы причины пропажи света в центре Нижнего Тагила

Названы причины пропажи света в центре Нижнего Тагила

12 февраля 2025, 04:11
Фото: Изображение Midjourney.
Стало известно, по какой причине пропало электричество в центре Нижнего Тагила 11 февраля 2025 года.

Так, накануне произошло технологическое нарушение в работе трансформаторной подстанции в центре Нижнего Тагила, в результате которого было ограничено энергоснабжение нескольких многоквартирных домов на улицах Ленина, Пархоменко и Карла Маркса, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

В настоящее время сотрудники филиала АО «Облкоммунэнерго» «Тагилэнергосети» выполняют работы по замене трансформатора подстанции, для этих целей мобилизован персонал и техника. Энергетики предпринимают все возможное, чтобы свет вернулся в дома горожан в ближайшее время, — рассказали в нижнетагильской организации.

Напомним, на отсутствие электричества пожаловались местные жители. По их словам, свет пропал вечером и к утру не появился. Специалисты обещают восстановить его к обеду.

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