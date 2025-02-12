Названы причины пропажи света в центре Нижнего Тагила

Posted 12 февраля, 04:11
Published 12 февраля, 04:11
Modified 12 февраля, 04:13
Updated 12 февраля, 04:13
Так, накануне произошло технологическое нарушение в работе трансформаторной подстанции в центре Нижнего Тагила, в результате которого было ограничено энергоснабжение нескольких многоквартирных домов на улицах Ленина, Пархоменко и Карла Маркса, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».
В настоящее время сотрудники филиала АО «Облкоммунэнерго» «Тагилэнергосети» выполняют работы по замене трансформатора подстанции, для этих целей мобилизован персонал и техника. Энергетики предпринимают все возможное, чтобы свет вернулся в дома горожан в ближайшее время, — рассказали в нижнетагильской организации.
Напомним, на отсутствие электричества пожаловались местные жители. По их словам, свет пропал вечером и к утру не появился. Специалисты обещают восстановить его к обеду.