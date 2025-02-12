Названы причины пропажи света в центре Нижнего Тагила

Так, накануне произошло технологическое нарушение в работе трансформаторной подстанции в центре Нижнего Тагила, в результате которого было ограничено энергоснабжение нескольких многоквартирных домов на улицах Ленина, Пархоменко и Карла Маркса, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».