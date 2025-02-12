Не только блины: как разнообразить стол на Масленицу и чем угостить гостей

Расстегай с рыбой — это вкусное и ароматное блюдо, которое идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного обеда. Они представляют собой открытые пирожки с начинкой из рыбы. Вот подробный рецепт от портала «Перфоманс вкуса», который поможет вам создать этот деликатес.