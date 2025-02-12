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Posted 12 февраля, 13:49

Published 12 февраля, 13:49

Modified 12 февраля, 13:51

Updated 12 февраля, 13:51

Масленица — последний шанс вкусно поесть в преддверии Великого поста

Не только блины: как разнообразить стол на Масленицу и чем угостить гостей

12 февраля 2025, 13:49
Фото: 1MI. Масленица — последний шанс вкусно поесть в преддверии Великого поста

Масленица: какие блюда приготовить, если блины надоели

Рубрика
Еда и напитки
Масленица ассоциируется у всех с блинами. Они безусловно главный герой недели, но почему бы не выйти за рамки привычного? Мы собрали интересные идеи, которые помогут разнообразить ваше праздничное меню.

Традиционные русские блюда на Масленицу — гастрономические открытия

Масленица — время традиций. Кроме блинов, обратите внимание на другие древнерусские блюда. Например, пироги с мясом, грибами или сладкой начинкой: они идеально дополнят атмосферу праздника. Вы можете приготовить расстегаи с рыбой, которые отлично сочетаются с насыщенными домашними бульонами. А сладкоежки точно оценят ароматные шанежки с вареньем или творогом, которые подаются к чаю.

Рецепт изумительного расстегая с рыбой

Расстегай с рыбой — это вкусное и ароматное блюдо, которое идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного обеда. Они представляют собой открытые пирожки с начинкой из рыбы. Вот подробный рецепт от портала «Перфоманс вкуса», который поможет вам создать этот деликатес.

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Для теста вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 г муки;
  • 250 мл молока;
  • 100 г сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 1 ст. ложка сахара;
  • 1 ч. ложка соли;
  • 1 пакетик сухих дрожжей (или 25 г свежих);

Для начинки приготовьте:

  • 400 г рыбы (лосося, трески или любой другой на ваш вкус);
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Укроп или другая зелень (по желанию).

Подготовьте тесто. Молоко слегка нагрейте, а затем положите в кастрюлю сахарный песок, соль, а в конце — дрожжи. Смесь тщательно перемешайте. Выключите огонь и оставьте все остывать на 10-15 минут. За это время дрожжи должны активироваться.

Насыпьте муку в миску, сливочное масло растопите и влейте к муке. Дрожжевое молоко нужно вливать тонкой струйкой, непрерывно помешивая, а затем положите яйцо. Тесто замесите, заверните в пленку и поставьте в теплое место на 1,5 часа.

Рыбу следует нарезать маленькими кусочками, а лук покрошить и обжарить на сковороде до золотистости. Смешайте рыбу, обжаренный лук, вареное и мелко нарезанное яйцо, положите зелень, соль и перец. Хорошо перемешайте начинку.

Расстегаи с рыбой станут прекрасным дополнением к меню на Масленичной неделе
Расстегаи с рыбой станут прекрасным дополнением к меню на Масленичной неделе. Фото: скрин видео канала «Мои вкусные рецепты»

Когда тесто подойдет, обомните его и разделите на равные части. Каждую часть раскатайте в круг толщиной около 0,5 см, затем в центр положите 1-2 ст. ложки начинки. Защипните края, оставляя серединку открытой, чтобы начинка была видна.

Выложите расстегаи на противень, заранее застеленный пергаментом. Дайте им постоять еще 15-20 минут, чтобы они немного подошли. Затем смажьте взбитым яйцом.

Выпекаются расстегаи в духовке (предварительно разогретой) при температуре 180 градусов. Время — 20-25 минут. Сверху должна появиться аппетитная золотистая корочка. После выпекания дайте им немного остыть и подавайте к столу.

Расстегаи с рыбой отлично сочетаются со сметаной или гренками. Приятного аппетита!

Закуски для Масленицы: угощения на любой вкус

Планируете застолье? Тогда разнообразьте меню закусками. Сформируйте красивую мясную тарелку с домашними колбасами, ветчиной и паштетами. Добавьте квашеные овощи: капусту, огурцы, помидоры. А еще можно предложить гостям бутерброды, но не простые, а с икрой, сливочным муссом и зеленью: такая закуска быстро разлетится со стола.

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Горячие блюда для праздничного размаха

Чтобы Масленица запомнилась надолго, приготовьте горячие блюда. Попробуйте испечь курник — настоящий царь пирогов с курицей, картофелем и грибами. Еще один вариант — сочные котлеты или тефтели, приготовленные в сливочном или томатном соусе, поданные с рассыпчатой гречкой.

Десерты на Масленицу: альтернатива блинам

Для завершения зоны десертов приготовьте прянички с медом или орехами, румяные ватрушки, а для детей — печенье с глазурью ярких оттенков. Подойдет и легкий крамбл с яблоками: он простой в приготовлении, но очень вкусный!

Напитки для Масленицы: согреемся по-русски

Обязательно добавьте в меню традиционные напитки: квас, сбитень, теплый морс или компот из сухофруктов. Готовите застолье для взрослых? Поставьте на стол наливки или медовуху — они станут отличным дополнением к праздничным блюдам.

Во время Масленицы не ограничивайте свой рацион только блинами
Во время Масленицы не ограничивайте свой рацион только блинами. Фото: Изображение Midjourney

Пирог со шпинатом и сыром на Масленицу: рецепт портала «Едим дома»

  • Мука пшеничная — 200 г;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • сметана и шпинат — по 250 г;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • 1 луковица
  • сыр фета — 100 г;
  • соль.

Отделите 50 граммов сметаны и смешайте ее с маслом. Муко просейте и замешайте тесто, скатав его в шар. Далее приготовьте форму для выпекания и раскатайте тесто в пласт. Сделайте бортики высотой около 4 см. После этого заготовку отправьте на «отдых» в холодильник.

Вкуснейший пирог для масленичного угощения
Вкуснейший пирог для масленичного угощения. Фото: портал «Едим дома»

Для начинки измельчите и обжарьте лук, в конце добавьте шпинат и жарьте еще 1-2 минуты, посолите. Тест достаньте и положите начинку, сверху покрошите фету, а затем залейте все смесью из взбитых яиц и сметаны. Выпекается пирог 35 минут при 200 градусах.

Масленичная неделя — идеальная пора для экспериментов с кухней. Используйте наши советы, чтобы создать яркое, разноплановое меню, и ваш праздник станет незабываемым.

Ранее кулинары рассказали, как испечь вкусные лимонные печенья в форме сердечек к Дню святого Валентина.

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