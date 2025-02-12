ООО «БАС»: Необходимо активнее внедрять разработки отечественного производства

По его словам, ГТЛК начала свою деятельность в области лизинга беспилотных летательных аппаратов в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а в 2024 году была назначена основным заказчиком БАС. За этот период компания вложила более 10 миллиардов рублей в производство, заказав свыше 3 тысяч дронов у 23 производителей.