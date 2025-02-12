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Posted 12 февраля, 15:22

Published 12 февраля, 15:22

Modified 12 февраля, 15:24

Updated 12 февраля, 15:24

ООО «БАС»: Необходимо активнее внедрять разработки отечественного производства

ООО «БАС»: Необходимо активнее внедрять разработки отечественного производства

12 февраля 2025, 15:22
Фото: пресс-служба НТИ.
В Тольятти под руководством президента РФ Владимира Путина прошло совещание, посвященное развитию беспилотных систем. В рамках встречи были определены основные направления развития этой отрасли на среднесрочную перспективу.

К 2030 году Россия должна стать одним из мировых лидеров в области беспилотных авиационных систем. Эта амбициозная задача была озвучена Владимиром Путиным во время совещания с членами правительства и ключевыми фигурами отрасли. Об этом пишут «Новые известия».

Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих отметил, что поддержка отрасли беспилотной авиации предусмотрена в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», который стартовал в 2024 году. Основное внимание в проекте уделено развитию производственных мощностей и технологий.

По его словам, ГТЛК начала свою деятельность в области лизинга беспилотных летательных аппаратов в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а в 2024 году была назначена основным заказчиком БАС. За этот период компания вложила более 10 миллиардов рублей в производство, заказав свыше 3 тысяч дронов у 23 производителей.

Он также отметил, что из общего числа дронов большая часть была предназначена для государственного гражданского заказа, который включает поставки беспилотников федеральным и региональным органам власти и государственным компаниям.

«Уже сейчас многие государственные заказчики готовят сделки в рамках гражданского госзаказа на 2025 год», — сказал Евгений Дитрих.

Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко считает, что отсутствие качественной нормативно-правовой базы и открытого воздушного пространства для полетов дронов замедляет развитие данной отрасли.

«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024. Их внедрение в производство должно происходить более активно“, — подчеркнул Варятченко.

Одним из результатов совещания в Тольятти стало поручение Владимира Путина правительству принять нормативно-правовую базу для использования гражданских БАС до 1 июня 2025 года.

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