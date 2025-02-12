Основателю компании iSpring Ускову изберут меру пресечения 12 февраля

Posted 12 февраля, 05:24
Published 12 февраля, 05:24
Modified 12 февраля, 05:24
Updated 12 февраля, 05:24
По словам Зыкова, официально Усков был задержан после допроса в СК около 20:00 мск. Он отметил, что мера пресечения будет избрана 12 февраля.
Собеседник издания RT заявил, что в офисе iSpring прошли обыски, часть документов забрали.
Он добавил, что для компании это не стало неожиданностью.
Ранее сообщалось, что основатель компании iSpring из Марий Эл Юрий Усков задержан на 48 часов.
Предположительно, ситуация связана с покупкой земель «по заниженной цене».
Сам Усков не признаёт вину и считает, что дело завели из-за его публичной критики застройки зелёных рощ в Йошкар-Оле.