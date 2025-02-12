tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 05:24

Published 12 февраля, 05:24

Modified 12 февраля, 05:24

Updated 12 февраля, 05:24

Основателю компании iSpring Ускову изберут меру пресечения 12 февраля

12 февраля 2025, 05:24
Заместитель директора ООО «Ричмедиа» (головная компания iSpring) Николай Зыков сообщил, что основателя компании Юрия Ускова задержали 10 февраля после того, как он выехал из дома.

По словам Зыкова, официально Усков был задержан после допроса в СК около 20:00 мск. Он отметил, что мера пресечения будет избрана 12 февраля.

Собеседник издания RT заявил, что в офисе iSpring прошли обыски, часть документов забрали.

Он добавил, что для компании это не стало неожиданностью.

Ранее сообщалось, что основатель компании iSpring из Марий Эл Юрий Усков задержан на 48 часов.

Предположительно, ситуация связана с покупкой земель «по заниженной цене».

Сам Усков не признаёт вину и считает, что дело завели из-за его публичной критики застройки зелёных рощ в Йошкар-Оле.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика