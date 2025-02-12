Пасха, Сабантуй и Пурим: план межнациональных отношений утвержден в Нижнем Тагиле

Posted 12 февраля, 10:56
Published 12 февраля, 10:56
Modified 12 февраля, 10:58
Updated 12 февраля, 10:58
В 2025 году запланировано множество различных мероприятий по взаимодействию с национальными общественными и религиозными организациями Нижнего Тагила. В частности, в течение года будут проводиться различные праздники и культурно-спортивные мероприятия.
Например, еврейские праздники Пурим и Пехас, мусульманские Ураза-байрам и Курбам-байрам, немецкие праздник Адвента и праздник урожая, башкирский Сабантуй, католическая Пасха и другие, выяснила редакция TagilCity.ru.
В образовательных организациях и учреждениях культуры Нижнего Тагила пройдут фестивали национальных культур и лингвострановедения, в библиотеках — лекции и беседы на тему толерантности.
Также ежеквартально будет формироваться статистика о миграционной ситуации на территории Нижнего Тагила.
Напомним, что в Нижнем Тагиле планируют организовать детский фестиваль национальных культур.