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Posted 12 февраля, 10:56

Published 12 февраля, 10:56

Modified 12 февраля, 10:58

Updated 12 февраля, 10:58

В Нижнем Тагиле утвержден план межнациональных отношений на 2025 год

Пасха, Сабантуй и Пурим: план межнациональных отношений утвержден в Нижнем Тагиле

12 февраля 2025, 10:56

В Нижнем Тагиле утвержден план межнациональных отношений на 2025 год

План мероприятий в сфере межнациональных отношений на 2025 год утвержден в Нижнем Тагиле.

В 2025 году запланировано множество различных мероприятий по взаимодействию с национальными общественными и религиозными организациями Нижнего Тагила. В частности, в течение года будут проводиться различные праздники и культурно-спортивные мероприятия.

Например, еврейские праздники Пурим и Пехас, мусульманские Ураза-байрам и Курбам-байрам, немецкие праздник Адвента и праздник урожая, башкирский Сабантуй, католическая Пасха и другие, выяснила редакция TagilCity.ru.

В образовательных организациях и учреждениях культуры Нижнего Тагила пройдут фестивали национальных культур и лингвострановедения, в библиотеках — лекции и беседы на тему толерантности.

Также ежеквартально будет формироваться статистика о миграционной ситуации на территории Нижнего Тагила.

Напомним, что в Нижнем Тагиле планируют организовать детский фестиваль национальных культур.

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