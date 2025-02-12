Пассажир из Китая пытался провезти в Екатеринбург 14 кг поддельных «люксовых» сумок

Posted 12 февраля, 11:03
Published 12 февраля, 11:03
Modified 12 февраля, 11:05
Updated 12 февраля, 11:05
Инспекторы усомнились в том, что сумки подлинные. Мужчина сперва утверждал, что они оригинальные, а затем признался, что купил их в Китае. Также у него не было с собой документов и чеков на сумки, рассказали в пресс-службе уральской таможни.
Аксессуары отправили на экспертизу, а в отношении пассажира составили административные материалы.
Напомним, женщина пыталась незаконно вывезти из Екатеринбурга в Грузию более 12 килограммов сувениров.