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Posted 12 февраля, 11:03

Published 12 февраля, 11:03

Modified 12 февраля, 11:05

Updated 12 февраля, 11:05

Пассажир из Китая пытался провезти в Екатеринбург 14 кг поддельных «люксовых» сумок

Пассажир из Китая пытался провезти в Екатеринбург 14 кг поддельных «люксовых» сумок

12 февраля 2025, 11:03
Фото: Изображение Midjourney.
В аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира из Китая, который пытался провезти в Екатеринбург поддельные сумки бренда Louis Vuitton.

Инспекторы усомнились в том, что сумки подлинные. Мужчина сперва утверждал, что они оригинальные, а затем признался, что купил их в Китае. Также у него не было с собой документов и чеков на сумки, рассказали в пресс-службе уральской таможни.

Аксессуары отправили на экспертизу, а в отношении пассажира составили административные материалы.

Напомним, женщина пыталась незаконно вывезти из Екатеринбурга в Грузию более 12 килограммов сувениров.

В Екатеринбург пыталась привезти из другой страны более 90 кг нелегального товара
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#Елизавета Зиборова#Общество#Таможня#Пассажир#Сумки#Вещи#Екатеринбург#Инцидент
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