Почему не стоит выбрасывать старую технику

Posted 12 февраля, 07:18
Published 12 февраля, 07:18
Modified 12 февраля, 07:18
Updated 12 февраля, 07:18
Секрет метода — использование молочной сыворотки, пишет Pravda.Ru. Под воздействием температуры и кислоты она превращается в губку, которая вытягивает ионы золота из растворённых плат. После нагрева металл собирается в чешуйки, которые затем переплавляются в слитки.
Согласно исследованию, опубликованному в Advanced Materials, из 20 старых материнских плат можно получить золотой самородок стоимостью $33.
Если эта технология станет массовой, переработка электроники полностью изменится. Вместо выбрасывания старых телефонов и ноутбуков мы сможем извлекать из них золото, снижая вред для окружающей среды и зарабатывая на том, что раньше считали мусором.