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Posted 12 февраля, 07:18

Published 12 февраля, 07:18

Modified 12 февраля, 07:18

Updated 12 февраля, 07:18

Почему не стоит выбрасывать старую технику

Почему не стоит выбрасывать старую технику

12 февраля 2025, 07:18
Фото: Изображение Midjourney.
Швейцарские учёные выяснили, что в каждом гаджете скрыто золото. Они разработали экологичный способ извлечения драгоценного металла из электронной техники. Поэтому прежде, чем выбросить сломанную технику, стоит хорошенько подумать.

Секрет метода — использование молочной сыворотки, пишет Pravda.Ru. Под воздействием температуры и кислоты она превращается в губку, которая вытягивает ионы золота из растворённых плат. После нагрева металл собирается в чешуйки, которые затем переплавляются в слитки.

Согласно исследованию, опубликованному в Advanced Materials, из 20 старых материнских плат можно получить золотой самородок стоимостью $33.

Если эта технология станет массовой, переработка электроники полностью изменится. Вместо выбрасывания старых телефонов и ноутбуков мы сможем извлекать из них золото, снижая вред для окружающей среды и зарабатывая на том, что раньше считали мусором.

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