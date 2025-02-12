Помидорная рассада будет мощнее дуба: подкормка, которая творит чудеса

Это экологически чистый продукт, богатый самыми необходимыми для растений микроэлементами. Она улучшает структуру почвы, снижает ее кислотность и побуждает корни рассады к росту. В отличие от химических удобрений, настой золы абсолютно безопасен и подходит для молодых ростков, которые требуют бережного ухода.