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Posted 12 февраля, 12:12

Published 12 февраля, 12:12

Modified 12 февраля, 12:14

Updated 12 февраля, 12:14

Помидорная рассада будет мощнее дуба: подкормка, которая творит чудеса

Помидорная рассада будет мощнее дуба: подкормка, которая творит чудеса

12 февраля 2025, 12:12
Фото: Изображение от freepik.
Рубрика
Дом и сад
Натуральные подкормки завоевывают популярность благодаря своей доступности и эффективности. Один из лучших способов «разбудить» рассаду томатов — использовать настой древесной золы. Такое удобрение поможет укрепить растения, улучшить их рост и подготовить томаты к высадке.

Почему именно зола

Это экологически чистый продукт, богатый самыми необходимыми для растений микроэлементами. Она улучшает структуру почвы, снижает ее кислотность и побуждает корни рассады к росту. В отличие от химических удобрений, настой золы абсолютно безопасен и подходит для молодых ростков, которые требуют бережного ухода.

Как приготовить настой древесной золы

Готовить настой очень просто:

  1. Возьмите 1 стакан древесной золы (от сжигания чистой древесины без красок и обработок).
  2. Размешайте золу в 10 литрах теплой воды.
  3. Оставьте раствор настаиваться 24 часа, периодически помешивая.
  4. Перед использованием процедите жидкость, чтобы избежать попадания твердых частиц.
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До того, как удобрять рассаду помидор золой, нужно ее правильно подобрать и просеять. Выбирать ее для подкормок нужно тщательно. Она должна быть получена в результате сжигания только натуральных трав или древесины, — предупреждают эксперты портала «Новый очаг».

Если в костре сжигались пластиковые бутылки или пакеты, то пользоваться такой золой категорически нельзя.

Как и когда подкармливать рассаду томатов

Лучшее время для подкормки настоем золы — этап активного роста рассады, примерно через 10–15 дней после появления первых всходов. Поливайте растения из расчета 200–300 мл раствора под корень. Повторно процедуру можно провести спустя 10–14 дней.

Подкармливая рассаду золой, соблюдайте пропорции настоя
Подкармливая рассаду золой, соблюдайте пропорции настоя. Фото: freepik.com

Совет: не используйте такой настой чаще двух раз в месяц, чтобы не перенасытить растения калием.

Использование золы в качестве подкормки для помидорной рассады — это простой, натуральный и экономичный способ поддержать здоровье ваших растений без химии. Попробуйте, и результат вас приятно удивит.

Ранее эксперты рассказали, как ускорить всхожесть семян перцев с помощью настоя из дрожжей и меда.

Источник: greatphis.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Урожай#Рассада#Подкормка#Дом и сад#КЦ#Настой золы#Натуральные удобрения
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