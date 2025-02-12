Помидорная рассада будет мощнее дуба: подкормка, которая творит чудеса

Posted 12 февраля, 12:12
Published 12 февраля, 12:12
Modified 12 февраля, 12:14
Updated 12 февраля, 12:14
Это экологически чистый продукт, богатый самыми необходимыми для растений микроэлементами. Она улучшает структуру почвы, снижает ее кислотность и побуждает корни рассады к росту. В отличие от химических удобрений, настой золы абсолютно безопасен и подходит для молодых ростков, которые требуют бережного ухода.
Готовить настой очень просто:
До того, как удобрять рассаду помидор золой, нужно ее правильно подобрать и просеять. Выбирать ее для подкормок нужно тщательно. Она должна быть получена в результате сжигания только натуральных трав или древесины, — предупреждают эксперты портала «Новый очаг».
Если в костре сжигались пластиковые бутылки или пакеты, то пользоваться такой золой категорически нельзя.
Лучшее время для подкормки настоем золы — этап активного роста рассады, примерно через 10–15 дней после появления первых всходов. Поливайте растения из расчета 200–300 мл раствора под корень. Повторно процедуру можно провести спустя 10–14 дней.
Совет: не используйте такой настой чаще двух раз в месяц, чтобы не перенасытить растения калием.
Использование золы в качестве подкормки для помидорной рассады — это простой, натуральный и экономичный способ поддержать здоровье ваших растений без химии. Попробуйте, и результат вас приятно удивит.
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Источник: greatphis.ru.