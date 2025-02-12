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Posted 12 февраля, 14:29

Published 12 февраля, 14:29

Modified 12 февраля, 14:31

Updated 12 февраля, 14:31

Прокуратура оспорила приговор свердловскому экс-министру

Прокуратура оспорила приговор свердловскому экс-министру

12 февраля 2025, 14:29
Фото: Изображение Midjourney.
На Среднем Урале бывшему министру транспорта могут ужесточить приговор за взяточничество с 6,5 лет до 10 лет заключения.

Прокурор обжаловал приговор бывшему министру транспорта.

Суд назначил ему наказание за взятку 4 млн рублей в виде 6,5 лет тюрьмы и штрафу в 40 миллионов рублей. Прокуратура настаивает, что наказание подсудимому определено слишком мягкое и требует увеличить срок до 10 лет, а также лишить экс-министра права занимать определенные должности, сообщает ведомство.

Напомним, бывший чиновник получил взятку за обеспечение заключения госконтрактов на содержание дорог.

Ранее прокуратура добилась ужесточения сроков продавцам паленого алкоголя в Екатеринбурге.

Суд ужесточил наказание жителю Екатеринбурга за обман граждан на 40 миллионов рублей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Взятка#Екатеринбург
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