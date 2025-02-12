Прокуратура оспорила приговор свердловскому экс-министру

Суд назначил ему наказание за взятку 4 млн рублей в виде 6,5 лет тюрьмы и штрафу в 40 миллионов рублей. Прокуратура настаивает, что наказание подсудимому определено слишком мягкое и требует увеличить срок до 10 лет, а также лишить экс-министра права занимать определенные должности, сообщает ведомство.