Прокуратура оспорила приговор свердловскому экс-министру

Posted 12 февраля, 14:29
Published 12 февраля, 14:29
Modified 12 февраля, 14:31
Updated 12 февраля, 14:31
Прокурор обжаловал приговор бывшему министру транспорта.
Суд назначил ему наказание за взятку 4 млн рублей в виде 6,5 лет тюрьмы и штрафу в 40 миллионов рублей. Прокуратура настаивает, что наказание подсудимому определено слишком мягкое и требует увеличить срок до 10 лет, а также лишить экс-министра права занимать определенные должности, сообщает ведомство.
Напомним, бывший чиновник получил взятку за обеспечение заключения госконтрактов на содержание дорог.
Ранее прокуратура добилась ужесточения сроков продавцам паленого алкоголя в Екатеринбурге.