tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 10:58

Published 12 февраля, 10:58

Modified 12 февраля, 11:00

Updated 12 февраля, 11:00

Воду из-под крана можно очистить народными методами

Прозрачнее горного хрусталя: как безопасно очистить воду из-под крана

12 февраля 2025, 10:58
Фото: 1MI. Воду из-под крана можно очистить народными методами
Рубрика
Еда и напитки
Чистая питьевая вода — основа нашего здоровья. Как очистить воду из-под крана, если нет фильтра и других хитроумных приспособлений?

В последние годы все больше людей обращаются к природным методам очистки с применением таких материалов, как шунгит и активированный уголь.

Шунгит: целебный минерал

Шунгит — уникальный минерал, который обладает мощными очищающими свойствами. Он не только фильтрует воду, но и насыщает ее важными микроэлементами и минералами, что делает ее полезной для здоровья. Шунгит способен удалять тяжелые металлы, пестициды и другие вредные вещества, сохраняя при этом все полезные свойства воды.

Картофельные очистки больше не выбрасываю, а кладу в чайник — вода идеально вкусная
Узнать подробнее

Для получения очищенной воды с помощью шунгита, вам понадобится небольшая порция (около 200-300 граммов) шунгита, которую следует тщательно промыть под проточной водой и затем поместить в контейнер, заполненный фильтруемой водой. Оставьте воду на 6-12 часов, после чего она станет безопасной для употребления.

При этом важно избегать использования воды со дна емкости, где концентрируются отфильтрованные примеси. Преимущество данного метода заключается в возможности многократного использования минералов, — пишет портал Pogovorim.by.

Кремний: жизненно важный элемент

Кремний помогает нейтрализовать токсичные вещества и улучшает вкусовые качества воды. При этом он способствует минерализации, улучшая общее состояние организма.

Можно использовать кремниевые камни или специальные фильтр-картриджи с добавлением кремния. Просто поместите кремниевые камни в чистую воду на несколько часов, и они помогут нейтрализовать токсичные вещества и улучшить вкусовые качества воды.

Альтернативные методы очистки воды не могут заменить кипячение и хлорирование
Альтернативные методы очистки воды не могут заменить кипячение и хлорирование. Фото: Изображение Midjourney

Активированный уголь: классика очистки

Активированный уголь — это проверенный временем материал, который широко используется для очистки воды. Он эффективно адсорбирует загрязняющие вещества, хлор, неприятные запахи и различные химические соединения, которые могут находиться в водопроводной воде.

Сделайте собственный фильтр из активированного угля. Для этого нужно заполнить емкость (например, пластиковую бутылку с отрезанным дном) активированным углем. Пропущенная через такой самодельный фильтр вода очистится естественным образом Чтобы повысить эффективность, рассмотрите возможность комбинирования активированного угля с серой и шунгитом.

Важно помнить, что народные методы не дают 100-процентной гарантии безопасности, поэтому не стоит пытаться очистить такими методами воду из реки или неизвестного колодца.

Ранее диетолог назвал топ-5 продуктов, которые хорошо насыщают организм водой.

Как очистить воду без фильтра и кипячения: будет прозрачнее слезы — доступно каждому
Узнать подробнее
Читайте также:
Не сервелат и не ливерная: эту колбасу можно есть килограммами — эксперты одобряютСливочное масло или дешевая подделка с «пальмой»: как отличить в домашних условияхСуррогат в красивой упаковке: Роскачество поставило двойку 5 маркам соли
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Здоровье#Вода#Горячая вода#Очистка воды#КЦ#Еда и напитки#Активированный уголь#Шунгит#Кремний#Природные методы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика