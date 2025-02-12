Резкий рост карантинов в школах Екатеринбурга: что происходит?

Эпидемиологическая обстановка в Екатеринбурге ухудшилась. За последнюю неделю число закрытых на карантин школьных классов увеличилось с семи до 18 — рост более чем в два раза. На дистанционное обучение ушли учащиеся из девяти школ города. Общая численность заболевающих детей растет: если на прошлой неделе на карантине оказался 441 ребенок-дошкольник, то сейчас уже 612, рассказали в департаменте образования города.