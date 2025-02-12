Резкий рост карантинов в школах Екатеринбурга: что происходит?

Posted 12 февраля, 15:32
Published 12 февраля, 15:32
Modified 12 февраля, 15:34
Updated 12 февраля, 15:34
Эпидемиологическая обстановка в Екатеринбурге ухудшилась. За последнюю неделю число закрытых на карантин школьных классов увеличилось с семи до 18 — рост более чем в два раза. На дистанционное обучение ушли учащиеся из девяти школ города. Общая численность заболевающих детей растет: если на прошлой неделе на карантине оказался 441 ребенок-дошкольник, то сейчас уже 612, рассказали в департаменте образования города.
В детских садах ситуация выглядит не лучше. За последние семь дней закрыто 50 групп из 42 учреждений. По данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 14,1%. За этот период было выявлено 33 тысячи случаев заболевания, из которых более половины — 60,1% — это дети.
Эксперты отмечают, что текущий рост связан с сезонными вспышками ОРВИ и недостаточной профилактикой, особенно среди школьников, которые проводят много времени в закрытых пространствах.
Среди мер, которые сейчас предпринимаются в детских садах и школах Екатеринбурга, — усиленная дезинфекция помещений, перевод заболевших классов на дистанционное обучение, обязательный медицинский контроль сотрудников. Однако полного закрытия всех образовательных учреждений в мэрии Екатеринбурга пока не обсуждают — главной задачей остается снижение заболеваемости с минимальным влиянием на учебный процесс.
Ранее в Свердловской области ужесточили контроль за вакцинацией школьников.