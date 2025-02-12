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Posted 12 февраля, 04:15

Published 12 февраля, 04:15

Modified 12 февраля, 04:17

Updated 12 февраля, 04:17

Схема размещения гаражей для инвалидов изменится в Нижнем Тагиле

Схема размещения гаражей для инвалидов изменится в Нижнем Тагиле

12 февраля 2025, 04:15
В Нижнем Тагиле разрабатывается новая схема размещения некапитальных гаражей и мест стоянки, которыми пользуются инвалиды рядом с местом жительства.

Согласно постановлению, заявления о включении гаража или места стоянки для этой группы населения будут приниматься в течение 60 дней. Обратиться можно в администрацию на улице Красноармейской, 36, в кабинет №17. При этом надо заранее или на месте заполнить форму. Там же необходимо указать госномер транспортного средства, который включен в федеральный реестр инвалидов, выяснила редакция TagilCity.ru.

Затем, в течение месяца, главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву подготовят и предоставят на утверждение документ о внесении изменений. Кроме того будет составлена и графическая схема, которую подготовит МКУ «Геоинформационная система».

Напомним, что тагильчанин с ОВЗ, инвалид второй группы долгое время добивался обустройства парковки рядом со своим домом.

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#Евгения Сафина#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Постановление#Водители#Гараж#Екатеринбург#Автомобили
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