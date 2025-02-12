Схема размещения гаражей для инвалидов изменится в Нижнем Тагиле

Posted 12 февраля, 04:15
Published 12 февраля, 04:15
Modified 12 февраля, 04:17
Updated 12 февраля, 04:17
Согласно постановлению, заявления о включении гаража или места стоянки для этой группы населения будут приниматься в течение 60 дней. Обратиться можно в администрацию на улице Красноармейской, 36, в кабинет №17. При этом надо заранее или на месте заполнить форму. Там же необходимо указать госномер транспортного средства, который включен в федеральный реестр инвалидов, выяснила редакция TagilCity.ru.
Затем, в течение месяца, главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву подготовят и предоставят на утверждение документ о внесении изменений. Кроме того будет составлена и графическая схема, которую подготовит МКУ «Геоинформационная система».
Напомним, что тагильчанин с ОВЗ, инвалид второй группы долгое время добивался обустройства парковки рядом со своим домом.