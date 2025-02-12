Схема размещения гаражей для инвалидов изменится в Нижнем Тагиле

Согласно постановлению, заявления о включении гаража или места стоянки для этой группы населения будут приниматься в течение 60 дней. Обратиться можно в администрацию на улице Красноармейской, 36, в кабинет №17. При этом надо заранее или на месте заполнить форму. Там же необходимо указать госномер транспортного средства, который включен в федеральный реестр инвалидов, выяснила редакция TagilCity.ru.