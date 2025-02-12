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Posted 12 февраля, 12:10

Published 12 февраля, 12:10

Modified 12 февраля, 12:12

Updated 12 февраля, 12:12

Суд по делу о вырубке Березовой рощи в Екатеринбурге отложили

Суд по делу о вырубке Березовой рощи в Екатеринбурге отложили

12 февраля 2025, 12:10
Фото: Изображение Midjourney.
В столице Среднего Урала прошло первое заседание суда по делу об уничтожении Березовой рощи. Решение отложили на 3 недели.

Следующее заседание состоится 6 марта 2025 года.

На предварительном слушании истец ходатайствовал о выполнении судебной экспертизы. Решение суд примет после того, как будет допрошен специалист, а также рассмотрит ходатайство об обеспечении иска в течение трех дней, рассказали в облсуде.

Напомним, на Академе хотят вырубить лес в единственном парке в целом районе. 11 февраля на территории лесопарка развернулся бой за Березовую рощу. Местные жители вышли на защиту зеленой зоны.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Екатеринбург#Инцидент
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