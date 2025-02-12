Суд по делу о вырубке Березовой рощи в Екатеринбурге отложили

Posted 12 февраля, 12:10
Published 12 февраля, 12:10
Modified 12 февраля, 12:12
Updated 12 февраля, 12:12
Следующее заседание состоится 6 марта 2025 года.
На предварительном слушании истец ходатайствовал о выполнении судебной экспертизы. Решение суд примет после того, как будет допрошен специалист, а также рассмотрит ходатайство об обеспечении иска в течение трех дней, рассказали в облсуде.
Напомним, на Академе хотят вырубить лес в единственном парке в целом районе. 11 февраля на территории лесопарка развернулся бой за Березовую рощу. Местные жители вышли на защиту зеленой зоны.