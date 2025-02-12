Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО участника преступной группировки

Posted 12 февраля, 10:55
Published 12 февраля, 10:55
Modified 12 февраля, 10:57
Updated 12 февраля, 10:57
Задержанный обвиняется в совершении преступления, которое квалифицируется как особо тяжкое. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мужчина будет находиться в изоляторе до 9 апреля текущего года. Его поместили под стражу из-за того, что он может скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей.
Напомним, заммэра Верхней Пышмы будет находиться под стражей до 29 марта за коррупцию.