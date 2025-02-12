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Posted 12 февраля, 10:55

Published 12 февраля, 10:55

Modified 12 февраля, 10:57

Updated 12 февраля, 10:57

Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО участника преступной группировки

Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО участника преступной группировки

12 февраля 2025, 10:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения задержанному, который занимал высшее положение в преступной группировке. Заседание состоялось 12 февраля 2025 года.

Задержанный обвиняется в совершении преступления, которое квалифицируется как особо тяжкое. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина будет находиться в изоляторе до 9 апреля текущего года. Его поместили под стражу из-за того, что он может скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей.

Напомним, заммэра Верхней Пышмы будет находиться под стражей до 29 марта за коррупцию.

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