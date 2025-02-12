Суррогат в красивой упаковке: Роскачество поставило двойку 5 маркам соли

Среди замеченных представителями Роскачества уловок оказались и откровенно абсурдные. Например, пометка «Без ГМО» на упаковках соли не имеет никаких оснований, поскольку соль по своей природе не содержит генно-модифицированных ингредиентов. В ходе исследования были также выявлены иные факты, когда на этикетке значилось «морская соль», хотя на самом деле в упаковке находилась обычная поваренная соль.