Суррогат в красивой упаковке: Роскачество поставило двойку 5 маркам соли

Posted 12 февраля, 10:00
Published 12 февраля, 10:00
Modified 12 февраля, 10:02
Updated 12 февраля, 10:02
Недавняя проверка, проведенная ведомством, выявила, что в российских магазинах не всегда можно найти соль гарантированного качества. О результатах этой проверки стало известно, что информация на упаковке часто оказывается обманчивой.
На упаковках поваренной соли порой указываются адреса, где продукт якобы был произведен, однако эти данные зачастую относятся лишь к месту фасовки. Это приводит к ситуации, когда покупатели получают недостоверную информацию о товаре.
Среди замеченных представителями Роскачества уловок оказались и откровенно абсурдные. Например, пометка «Без ГМО» на упаковках соли не имеет никаких оснований, поскольку соль по своей природе не содержит генно-модифицированных ингредиентов. В ходе исследования были также выявлены иные факты, когда на этикетке значилось «морская соль», хотя на самом деле в упаковке находилась обычная поваренная соль.
Эксперты назвали несколько производителей, которые не соблюдают требования качества. Среди них:
Роскачество настоятельно рекомендует потребителям быть внимательными и тщательно читать этикетки перед покупкой поваренной соли. Это позволит избежать разочарований и неприятных последствий, связанных с качеством приобретаемого продукта.
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