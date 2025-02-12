tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 10:00

Published 12 февраля, 10:00

Modified 12 февраля, 10:02

Updated 12 февраля, 10:02

Производители указывают на упаковках с солью недостоверную информацию

Суррогат в красивой упаковке: Роскачество поставило двойку 5 маркам соли

12 февраля 2025, 10:00
Фото: Изображение Midjourney. Производители указывают на упаковках с солью недостоверную информацию

Российские эксперты назвали 5 производителей некачественной соли

Рубрика
Еда и напитки
Недавняя проверка, проведенная ведомством, выявила, что в российских магазинах не всегда можно найти соль действительно хорошего качества.

Качество соли в российских магазинах

Недавняя проверка, проведенная ведомством, выявила, что в российских магазинах не всегда можно найти соль гарантированного качества. О результатах этой проверки стало известно, что информация на упаковке часто оказывается обманчивой.

Настоящее производство или фасовка?

На упаковках поваренной соли порой указываются адреса, где продукт якобы был произведен, однако эти данные зачастую относятся лишь к месту фасовки. Это приводит к ситуации, когда покупатели получают недостоверную информацию о товаре.

Не сервелат и не ливерная: эту колбасу можно есть килограммами — эксперты одобряют
Узнать подробнее

Рекламные уловки и заблуждения

Среди замеченных представителями Роскачества уловок оказались и откровенно абсурдные. Например, пометка «Без ГМО» на упаковках соли не имеет никаких оснований, поскольку соль по своей природе не содержит генно-модифицированных ингредиентов. В ходе исследования были также выявлены иные факты, когда на этикетке значилось «морская соль», хотя на самом деле в упаковке находилась обычная поваренная соль.

Производители-нарушители

Эксперты назвали несколько производителей, которые не соблюдают требования качества. Среди них:

  • «Торговый дом Соль», который предлагает продукцию с недостаточным содержанием йода и маркировкой «без ГМО»;
  • «Валетек», также «столкнувшийся» с проблемами нехватки йода;
  • «Белёк», продукция которого не соответствует стандартам по концентрации йода и нерастворимым остаткам;
  • Crista, где наблюдается превышение хлорида натрия, а также неточные данные на упаковке;
  • «Салина» продает соль в гранулах, размеры которых не соответствуют установленным ГОСТам.

Рекомендации по выбору поваренной соли

Роскачество настоятельно рекомендует потребителям быть внимательными и тщательно читать этикетки перед покупкой поваренной соли. Это позволит избежать разочарований и неприятных последствий, связанных с качеством приобретаемого продукта.

Ранее эксперты рассказали, как в домашних условиях выявить поддельное сливочное масло.

Качественный творог не купить за две копейки: как разоблачить подделку еще в магазине
Узнать подробнее
Читайте также:
Овсянка под микроскопом: нужно ли мыть ее перед варкойНежные лимонные сердечки: сделайте сюрприз любимому на 14 февраляНикакой ртути и обилие омега-3: диетолог назвал самую полезную морскую рыбу
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Магазины#Рекомендации#Этикетки#Производители#КЦ#Еда и напитки#Поваренная соль#Роскачество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика