Свердловские предприниматели не могли получить деньги от больницы за госконтракты

Медучреждение задолжало более 1,9 млн рублей за поставленные товары и услуги по госконтрактам. После вмешательства прокуратуры больница полностью выплатила долг. Главный бухгалтер больницы привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.