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Posted 12 февраля, 12:46

Published 12 февраля, 12:46

Modified 12 февраля, 12:48

Updated 12 февраля, 12:48

Свердловские предприниматели не могли получить деньги от больницы за госконтракты

Свердловские предприниматели не могли получить деньги от больницы за госконтракты

12 февраля 2025, 12:46
Фото: 1MI.
В Свердловской области больница задолжала предпринимателям Шалинского района 1,9 млн рублей за выполненные госконтракты.

Решить проблему удалось после вмешательства прокуратуры. Шалинская ЦГБ имела задолженность перед 18 предпринимателями.

Медучреждение задолжало более 1,9 млн рублей за поставленные товары и услуги по госконтрактам. После вмешательства прокуратуры больница полностью выплатила долг. Главный бухгалтер больницы привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Выплаты#Екатеринбург#Госконтракт
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