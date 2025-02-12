Свердловские предприниматели не могли получить деньги от больницы за госконтракты

Posted 12 февраля, 12:46
Published 12 февраля, 12:46
Modified 12 февраля, 12:48
Updated 12 февраля, 12:48
Решить проблему удалось после вмешательства прокуратуры. Шалинская ЦГБ имела задолженность перед 18 предпринимателями.
Медучреждение задолжало более 1,9 млн рублей за поставленные товары и услуги по госконтрактам. После вмешательства прокуратуры больница полностью выплатила долг. Главный бухгалтер больницы привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее житель Тагила из-за Центра занятости не мог получить выплаты по больничному