Свердловские силовики изобличили и поймали «порнобандитов»

Posted 12 февраля, 16:53
Published 12 февраля, 16:53
Modified 12 февраля, 16:55
Updated 12 февраля, 16:55
В Екатеринбурге сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью провели операцию по поимке производителей порнографического контента. «Продукцию» они распространяли через интернет-каналы. В операции участвовали следователи, сотрудники СОБР Росгвардии и полиция, проинформировал глава пресс-службы УМВД региона Валерий Горелых.
Придумал схему житель Сургута. Группа действовала по отлаженной схеме. Организатор нанимал исполнителей через объявления о вакансиях. Их задачей было взаимодействие с «моделями», которые снимались в порнороликах. Контент обрабатывался, рекламировался и продавался через интернет. Заказчики, в основном иностранные пользователи, получали материалы через облачное хранилище.
Оплата шла через криптовалютные кошельки, что затрудняло отслеживание денежных потоков. Офис для координации деятельности находился в бизнес-центре Екатеринбурга, а съемки велись в разных регионах страны.
В состав группы входили молодые люди 1999–2001 годов рождения. А «моделями» становились женщины из различных регионов России.
В ходе обысков в офисе и по местам жительства подозреваемых были изъяты компьютеры. Подозреваемые признались в противоправной деятельности. Главарь «порнобандитов» остался на свободе — ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ, предусматривающей наказание до 6 лет лишения свободы. Точные масштабы доходов группы и все детали преступной схемы предстоит установить в ходе следствия.
Ранее стало известно, что свердловские правоохранители разоблачили крупного криминального авторитета.