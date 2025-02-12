Свердловские силовики изобличили и поймали «порнобандитов»

Придумал схему житель Сургута. Группа действовала по отлаженной схеме. Организатор нанимал исполнителей через объявления о вакансиях. Их задачей было взаимодействие с «моделями», которые снимались в порнороликах. Контент обрабатывался, рекламировался и продавался через интернет. Заказчики, в основном иностранные пользователи, получали материалы через облачное хранилище.