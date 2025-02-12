Свердловский боец СВО не мог получить положенную за ранение выплату

Posted 12 февраля, 09:20
Published 12 февраля, 09:20
Modified 12 февраля, 09:22
Updated 12 февраля, 09:22
Прокуратура Верхней Пышмы добилась выплаты раненому бойцу 150-ти тысяч рублей.
Военнослужащий обратился в соцзащиту, но ему отказали в выплате, объяснив свое решение отсутствием подтверждения участия в боях. Прокуратура провела проверку и установила, что мужчина был награжден медалями «За отвагу» и «Участнику битвы за Бахмут», а также имел медицинские документы, подтверждающие ранение.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал соцзащиту произвести выплату, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее РЖД выплатила 14 млн рублей семье своего погибшего сотрудника из Екатеринбурга.