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Posted 12 февраля, 09:20

Published 12 февраля, 09:20

Modified 12 февраля, 09:22

Updated 12 февраля, 09:22

Свердловский боец СВО не мог получить положенную за ранение выплату

Свердловский боец СВО не мог получить положенную за ранение выплату

12 февраля 2025, 09:20
Фото: 1MI.
Участник спецоперации из Верхней Пышмы не мог получить положенные деньги за осколочное ранение.

Прокуратура Верхней Пышмы добилась выплаты раненому бойцу 150-ти тысяч рублей.

Военнослужащий обратился в соцзащиту, но ему отказали в выплате, объяснив свое решение отсутствием подтверждения участия в боях. Прокуратура провела проверку и установила, что мужчина был награжден медалями «За отвагу» и «Участнику битвы за Бахмут», а также имел медицинские документы, подтверждающие ранение.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал соцзащиту произвести выплату, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее РЖД выплатила 14 млн рублей семье своего погибшего сотрудника из Екатеринбурга.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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