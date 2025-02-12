Свердловский боец СВО не мог получить положенную за ранение выплату

Военнослужащий обратился в соцзащиту, но ему отказали в выплате, объяснив свое решение отсутствием подтверждения участия в боях. Прокуратура провела проверку и установила, что мужчина был награжден медалями «За отвагу» и «Участнику битвы за Бахмут», а также имел медицинские документы, подтверждающие ранение.