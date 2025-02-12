Свет вернулся: в центре Нижнего Тагила устранили перебои с электричеством

Подачу электричества удалось полностью восстановить уже утром следующего дня, 12 февраля. По информации администрации города, в 11:53 потребители снова получили доступ к электроэнергии. После устранения технического сбоя энергосеть работает в штатном режиме. Специалисты провели проверку оборудования, чтобы исключить возможные повторные проблемы. В мэрии заверили, что ситуация под контролем.