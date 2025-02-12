Свет вернулся: в центре Нижнего Тагила устранили перебои с электричеством

Posted 12 февраля, 15:38
Published 12 февраля, 15:38
Modified 12 февраля, 15:40
Updated 12 февраля, 15:40
Жители некоторых районов Нижнего Тагила вечером 11 февраля столкнулись с неожиданными перебоями в энергоснабжении. Без света остались дома на центральных улицах города: Ленина, Пархоменко и Карла Маркса. Причиной масштабного отключения стал технический сбой на одной из трансформаторных подстанций, обеспечивающих центр энергией, рассказали в мэрии города.
Экстренные работы по восстановлению подачи электроэнергии начались сразу после отключения. Сотрудники компании «Тагилэнергосети» оперативно обследовали подстанцию и определили причину отказа — выход из строя трансформатора.
Подачу электричества удалось полностью восстановить уже утром следующего дня, 12 февраля. По информации администрации города, в 11:53 потребители снова получили доступ к электроэнергии. После устранения технического сбоя энергосеть работает в штатном режиме. Специалисты провели проверку оборудования, чтобы исключить возможные повторные проблемы. В мэрии заверили, что ситуация под контролем.
Ранее в Нижнем Тагиле без холодной воды из-за аварии остались жители ГГМ.