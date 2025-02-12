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Posted 12 февраля, 15:38

Published 12 февраля, 15:38

Modified 12 февраля, 15:40

Updated 12 февраля, 15:40

В Нижнем Тагиле устранены перебои с электричеством

Свет вернулся: в центре Нижнего Тагила устранили перебои с электричеством

12 февраля 2025, 15:38
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле устранены перебои с электричеством

Вечером во вторник, 11 февраля центр Нижнего Тагила погрузился в темноту. Технический сбой на трансформаторной подстанции оставил дома на улицах Ленина, Пархоменко и Карла Маркса без электроэнергии.

Жители некоторых районов Нижнего Тагила вечером 11 февраля столкнулись с неожиданными перебоями в энергоснабжении. Без света остались дома на центральных улицах города: Ленина, Пархоменко и Карла Маркса. Причиной масштабного отключения стал технический сбой на одной из трансформаторных подстанций, обеспечивающих центр энергией, рассказали в мэрии города.

Экстренные работы по восстановлению подачи электроэнергии начались сразу после отключения. Сотрудники компании «Тагилэнергосети» оперативно обследовали подстанцию и определили причину отказа — выход из строя трансформатора.

Подачу электричества удалось полностью восстановить уже утром следующего дня, 12 февраля. По информации администрации города, в 11:53 потребители снова получили доступ к электроэнергии. После устранения технического сбоя энергосеть работает в штатном режиме. Специалисты провели проверку оборудования, чтобы исключить возможные повторные проблемы. В мэрии заверили, что ситуация под контролем.

Ранее в Нижнем Тагиле без холодной воды из-за аварии остались жители ГГМ.

В Нижнем Тагиле на улицах Парковая и Пихтовая из-за аварии отключили воду
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Электричество#ЖКХ#Энергоснабжение#Екатеринбург#Отключение электроэнергии#Технический сбой#Трансформаторная подстанция
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