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Posted 12 февраля, 15:55

Published 12 февраля, 15:55

Modified 12 февраля, 15:57

Updated 12 февраля, 15:57

Сотрудник РЖД из Тагила получит 750 тысяч рублей после производственной травмы

Тагильский железнодорожник получит компенсацию 750 тысяч рублей за травму на работе

12 февраля 2025, 15:55
Фото: 1MI.

Сотрудник РЖД из Тагила получит 750 тысяч рублей после производственной травмы

Сумма компенсации морального вреда для машиниста электропоезда из Тагила, пострадавшего на производстве, возросла в несколько раз после вмешательства Уральской транспортной прокуратуры.

Трагический случай произошел с машинистом электропоезда, который из-за нарушения охраны труда получил серьезную травму руки. Первоначально Тагилстроевский районный суд назначил компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, однако Уральская транспортная прокуратура посчитала эту сумму несправедливой по отношению к тяжести нанесенного вреда, сообщили в ведомстве.

Специалисты выявили прямую вину работодателя. На этапе апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд принял доводы прокурора.

Учитывая, что работник более года терпит физическую боль и не может полноценно обеспечивать свою семью из-за вынужденного перехода на менее оплачиваемую должность, суд увеличил размер компенсации до 750 тысяч рублей.

Ранее компенсацию за производственную травму получил житель Арамиля.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Компенсация#РЖД#Екатеринбург#Травма на производстве#Уральская транспортная прокуратура
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