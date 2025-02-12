Тагильский железнодорожник получит компенсацию 750 тысяч рублей за травму на работе

Posted 12 февраля, 15:55
Published 12 февраля, 15:55
Modified 12 февраля, 15:57
Updated 12 февраля, 15:57
Трагический случай произошел с машинистом электропоезда, который из-за нарушения охраны труда получил серьезную травму руки. Первоначально Тагилстроевский районный суд назначил компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, однако Уральская транспортная прокуратура посчитала эту сумму несправедливой по отношению к тяжести нанесенного вреда, сообщили в ведомстве.
Специалисты выявили прямую вину работодателя. На этапе апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд принял доводы прокурора.
Учитывая, что работник более года терпит физическую боль и не может полноценно обеспечивать свою семью из-за вынужденного перехода на менее оплачиваемую должность, суд увеличил размер компенсации до 750 тысяч рублей.
Ранее компенсацию за производственную травму получил житель Арамиля.