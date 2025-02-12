В Екатеринбурге мужчина в отделении полиции напал на сотрудника дежурной части

По данным СК по Свердловской области, в ночь на 26 января 2025 года мужчина находился в нетрезвом состоянии в отделе полиции №4. Там он напал на одного из полицейских. В этот момент рядом находились коллеги пострадавшего. Они пресекли противоправные действия.