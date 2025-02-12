В Екатеринбурге мужчина в отделении полиции напал на сотрудника дежурной части

Posted 12 февраля, 06:48
Published 12 февраля, 06:48
Modified 12 февраля, 06:49
Updated 12 февраля, 06:49
По данным СК по Свердловской области, в ночь на 26 января 2025 года мужчина находился в нетрезвом состоянии в отделе полиции №4. Там он напал на одного из полицейских. В этот момент рядом находились коллеги пострадавшего. Они пресекли противоправные действия.
На данный момент следователи расследуют уголовное дело. Они уже осмотрели место нападения, проводят допросы и назначили экспертизы. Мужчина же был заключен под стражу.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина вечером 25 января решил встретиться со своим другом, но на встречу он не пришел. Тогда мужчина отправился домой. По дороге он взял бутылку пива, затем зашел еще за одной. Дальнейшее он не помнит.
В себя мужчина, по словам Горелых, пришел в отделении полиции. Там же он напал на сотрудника дежурной части. Горелых рассказал, что мужчина прибыл весной в Екатеринбург. Он решил найти работу в городе. Трудился он кладовщиком. Ранее судимостей у задержанного не было.
Напомним, ранее в Екатеринбурге толпа подростков напала на своего сверстника и избила его.